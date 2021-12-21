李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

▲徐若瑄日前在家招待朋友，左起：范瑋琪、黑人陳建州、徐若瑄、王力宏、陳子鴻。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

記者邱晟軒／綜合報導

王力宏、李靚蕾的婚姻大戰昨（20日）在王道歉後貌似暫時休戰，不過李靚蕾稍早突發文，「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，貼文曝光後，立刻引起許多網友炸鍋直呼，「要血流成河了」、「刪去法，開始擠牙膏了」。

沉默近1日的李靚蕾，稍早突然在微博發文，「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係。」

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針對李靚蕾無預警發文，有批踢踢網友就發文表示，「依據剛剛蕾神發文表示，黑人陳建州與范范兩人跟王力宏沒有不正當關係，那麼用刪去法就……不是要鳴金收兵了嗎？火力還這麼大喔？看樣子低姿態也不能成為放過的理由。」

貼文曝光後，立刻引起許多批踢踢鄉民熱議，「想不到蕾神還會發文」、「為什麼要強調黑人？」、「多的是你不知道的事」、「應該是澄清那張聚會照片，天使心慘了」、「我還以為整件事結束了」、「此地無銀三百兩」、「這回應不就證明...」、「刪去法，開始擠牙膏了」、「刪去法還剩2個，給子鴻老師機會」。

還有許多網友敲碗蕾神再發文，「鄉民都知道，蕾神索爾有第五集」、「戰場拉回來！戰起來！通通給我戰起來！」、「蕾神開槌啦」、「蕾神現身給大家配湯圓」、「昨晚想說停戰了幹現在又開槌」。

▼左起：黑人陳建州、范瑋琪、李靚蕾、王力宏。（圖／翻攝自李靚蕾ＩＧ）