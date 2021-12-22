挺孕肚陪飛美國！不愛李靚蕾「3次孕期」就看出　王力宏自私舉動曝





▲王力宏形象完全崩壞，已宣布暫時退出演藝圈。（圖／翻攝王力宏臉書）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾和王力宏結婚8年，5年內就生了3胎，代表李靚蕾婚期有一半的時間都在備孕、懷孕，就有網友分析整理出，李靚蕾三次孕期王力宏的「騷操作」，李靚蕾挺著大肚子，跟著王力宏一起當空中飛人，對此，不少網友超生氣，王力宏根本不在乎老婆的身體，疼愛都是裝出來的，「自私的男人」。

李靚蕾跟王力宏於2013年結婚，之後分別在2014年、2016年產下兩女，2018年8月再添一名兒子，有網友在微博發文，整理出李靚蕾三次孕期所遭受的待遇。第一胎時，王力宏在李靚蕾懷孕時，全家一起到非洲度蜜月，因為孕婦不能打疫苗，非洲又有很多疾病，對孕婦來說是非常危險的。

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第二胎時，李靚蕾生完寶寶後兩個多月，就飛到冰天雪地的北京，陪王力宏拍戲；生第三胎時最扯，7月是預產期前一個月，李靚蕾陪著王力宏飛美國，緊接著飛回台灣參加8月20日的聚會，參加完之後又飛回美國，4天後就在美國誕下第三子。

▲王力宏一點都不在乎李靚蕾的身體狀況。（圖／翻攝自微博）

大陸網友們看完這番「操作」後，紛紛心疼表示，「大著肚子陪他東奔西跑，結果換來的卻是他的薄情寡義，生了男孩就甩」、「王一直以來都在經營自己的好人設僅僅是給外人看的，太能裝了，辛苦靚蕾了」、「反正就是不心疼老婆」、「去非洲就當度蜜月了，還領著全家人都去，蜜月你父母也得陪著度？」「我當孕婦的時候真的是動也不想動，太累了。更別說這麼來回的折騰」。

事實上，本站曾報導《王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊 酸爆：奥斯卡欠他一座小金人》，有網友抓包，王力宏過去放閃的照片有造假痕跡，就有網友酸說，「有啥奇怪的，不是有人扒出王力宏當年曬的全家福，李靚蕾是被p上去的嗎」。

