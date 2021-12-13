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「校園科研特色商品市集」展現研發能量　崑大四大亮點商品登場

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學於12月11、12日與南部11所大專院校一同協辦，參與國立成功大學主辦，由國立高雄科技大學執行的「校園科研特色商品市集」，在台南市立美術館2館戶外廣場，展出各校科研成果與新創特色商品，還有免費的地方特色小吃及創客手作活動，活動現場門庭若市，熱鬧不已。

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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校園研發能量除了運用在企業中製程的改善或產品技術的突破外，也有許多獲得校內外好口碑的商品，這次活動旨在將學校師生研究成果及其衍生之新創公司特色商品，利用市集方式進行推廣，讓民眾可以透過特色主題展區，進一步認識科技研發技術如何提升日常生活的便利性。

活動由崑山科大、虎尾科大、屏東大學和國立台南護理專科學校等12所大專院校共同策劃展出，現場規劃有「特色食品」、「科技生活」、「文創教育」、「美妝健康」等四大展區，共有20多個攤位。

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大共有四項商品參與展覽，分別是視覺傳達設計系的「從零開始-創意筆記書封設計」和「視知覺系統訓練輔具」、機械工程系的「複合式氣體感測器」及時尚展演事業學士學位學程的「茄芷蕾絲抗菌防護口罩」等。其中，「從零開始-創意筆記書封設計」將海報結合書衣再搭配摺紙藝術作結合，將原本平凡的筆記本加入互動折紙遊戲，共有六種款式，折法可以隨使用者加以延伸，將傳統筆記本透過設計能量創造不一樣的趣味；「視知覺系統訓練輔具」為一套特別規劃的空間邏輯練習教材，主要透過圖案型版與各種特別規劃的色階紙膠帶與專用刀具作為空間創意圖案的練習系統，簡易的操作學習，使用者能快速的進入創作的樂趣，是一套容易上手的空間邏輯訓練教材。

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，「複合式氣體感測器」屬多功能複合機，內建環境溫/濕度、空氣品質偵測、時鐘及跑馬燈等功能，搭載RGB全彩LED顯示面板，適合放置於住家、辦公室、社區、活動中心等場域使用；「茄芷蕾絲抗菌防護口罩」則採用3D立體剪裁，保持透氣空間不悶熱，耐洗長效性抗菌、舒適透氣，並以具臺灣味的茄芷蕾絲裝飾提升口罩的美感，除在同質產品中具備競爭優勢，並可為防疫貢獻一份心力。

▲崑山科技大學參與「校園科研特色商品市集」，展出學校科研成果與新創特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長、鐘俊顏副校長、莊岳峰國際長、葉仲超執行長及研發處江智偉副研發長等人，當天皆一同前往共襄盛舉，民眾除可以到活動現場體驗購買學校所研發的商品外，參與市集的同學們也能透過活動將努力研發的商品發揮效益，更能從中學習銷售技巧和攤位規劃等活動策劃的細節，並體驗本活動豐沛的創新研發能量。

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