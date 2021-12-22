伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

Officials say 10 injured, one critically, as two metro trains collide near Tehran early on Wednesday. pic.twitter.com/2zSYp877Pp — Iran Front Page - IFP News (@IranFrontPage) December 22, 2021

記者葉睿涵／編譯

伊朗22日發生火車相撞事件，造成至少22人受傷。初步報告指出，事故發生後至少有1人情況危急，而事發原因仍在調查中。

#مترو کرج-تهران از ریل خارج شد



خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021

綜合外媒報導，伊朗首都德黑蘭22日早上7點發生2列火車相撞事件，造成至少22人受傷。事發地點位於德黑蘭火車5號線的Chitgar車站附近，從現場畫面可見，有其中一列火車的車廂在撞擊後出軌傾斜。

伊朗緊急事故發言人指出，當局派出了約20輛救護車趕赴現場施救，初步報告指出，有約20人在這起事故中受傷，其中9人被送到附近的診所，另有11人被緊急送院，至少1人傷勢嚴重、情況危急。有關單位目前正在調查事故發生的原因，而所有乘客都已從火車上撤離。

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