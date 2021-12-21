王力宏渣男行徑全被揭！　心理學家曝「有1行為」幾乎肯定出軌了

記者葉睿涵／綜合報導

王力宏最近被李靚蕾控訴多次出軌、約炮、召妓等醜聞，引發各界譁然。網紅心理學家艾肯（Daniel Acon）最近在網上透露，其實所有的出軌事件都有跡可尋，只要你的伴侶出現了一種情況，那你就必須留意，對方可能是出軌了。

據《紐約郵報》與《太陽報》報導，艾肯最近在Instagram上傳影片表示，如果你的伴侶經常在你和別人外出時，突然以此責怪你對他不忠，或是在沒有任何證據的情況下，不斷懷疑你和別人聊天，那通常意味著你的另一半已經出軌了。

▲艾肯表示，從伴侶的1個行為就能推斷對方有沒有出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

艾肯指出，「他們之所以突然地就對你諸多管制或疑神疑鬼，不過是因為他們在擔心，你也會和他們一樣背叛另一半，因為人們總是會把自己的內心活動投射到他人身上，這在我們心理學中被稱為『投射心理』（projection），這是一種更高層次的心理遊戲。」

影片曝光後，瞬間吸引了不少網友前來觀看。儘管艾肯強調，這一招只有在對方對你深信不疑的情況下才有效，但還是有網友贊同地表示，「真的是這樣」、「我前男友被我抓包前也經常這樣懷疑我」，而更多的網友卻持相反意見。

反對的網友認為，「並不全然如此，因為有些人只是單純地感到焦慮，或是害怕被拋棄」、「這不完全正確，如果有人曾受過創傷，那他們必然會質疑所有人，這和他們的行為毫不相干，他們只是需要接受治療」、「我從未出軌，但我卻常常懷疑我的前任偷吃，多年後我發現，我是對的」。