快訊／境外移入暴增14例！本土+0

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天本土持續+0！中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內無新增本土病例，另增14例境外移入；確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950)、義大利(案16939)、印尼(案16940)、波蘭(案16943)、英國(案16944)、柬埔寨(案16945)、越南(3例，案16947、案16949、案16951)，餘1例調查中(案16948)，入境日介於今(2021)年10月7日至12月19日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12/22新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計4,813,164例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,794,827例排除)，其中16,840例確診，分別為2,187例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。