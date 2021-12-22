免下車直接PCR！北市成立「大佳河濱公園篩檢站」　因應春節專案

▲為因應春節居家檢疫採檢需求，北市將於27日起在大佳河濱公園成立篩檢站。圖為示意圖，非大佳河濱公園快篩站照片。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

春節檢疫專案「7＋7」、「10＋4」上路，台北市交通局指出，2021年12月27日起至2022年2月28日止，要在中山區大佳河濱公園設置新冠肺炎篩檢站。而北市衛生局說明，居家檢疫者於檢疫期滿後，可預約防疫計程車到此篩檢站採檢，採「得來速」方法，無須下車、接觸，且不用收費。

台北市交通局公運處22日表示，為配合衛生局2021年12月27日至2022年2月28日於大佳河濱公園設置新冠肺炎篩檢站，將要進行交通管制，自2021年12月27日0時起至2022年2月28日24時止，市民小巴9路公車將取消停靠「八號水門」、「九號水門」及「大佳河濱公園」等3個站位，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」。

北市衛生局指出，春節「7＋7」、「10＋4」檢疫方案的居家檢疫者於第13天完成PCR採檢，為舒緩醫院大量篩檢量能壓力，所以才在大佳河濱公園成立採檢站至2022年2月28日；居家檢疫者在檢疫期滿前，可以透過民政系統預約防疫計程車至大佳河濱公園篩檢站採檢，將採「得來速」方式，民眾不用下車、無接觸完成作業，且不收取費用。