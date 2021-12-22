12人染Omicron「症狀像一般感冒」　平均在打第二劑5個月後中鏢

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增7例Omicron境外移入，分別自英國、美國、奈及利亞、加拿大入境，目前已有12人感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案平均都在第二劑接種後5個月確診，共7人有症狀，以咳嗽、鼻塞、喉嚨痛、流鼻涕、全身倦怠居多，僅有一位發燒，「症狀就像一般感冒」，難以從症狀判斷到底是感染哪一株病毒。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增7例Omicron有2例來自英國、3例來自美國、1例來自奈及利亞、1例來自加拿大，均完整接種過2劑疫苗，屬於突破性感染。Ct值均偏低，介於14至24.9之間。

羅一鈞提到，有2例Ct值不到20個案都有明顯症狀，分別為咳嗽、頭痛、全身倦怠等。其中自奈及利亞入境個案Ct值14，曾完整接種過2劑AZ疫苗，同班機其後旅客11人改列居家隔離，入境採檢均為陰性；加拿大個案Ct值19.1，曾接種過1劑BNT與莫德納，同班機旅客19人入境採檢均為陰性。

羅一鈞表示，昨天除了驗出7例Omicron變異株，另有7人驗出Delta，指揮中心會持續對境外移入進行病毒定序，所有結果都會在週五整理手版統一公佈，同時也會觀察近期境外移入個案Omicron增減情形，再擬定後續應變作為。

▲▼邊境攔截Omicron病例統計。（圖／指揮中心提供）

