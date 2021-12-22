4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服





▲COVID-19疫苗基礎劑第2劑接種說明。（指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內全面開放第二劑混打與並準備開放第三劑可接種疫苗增至3種，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布最新疫苗接種後副作用統計，比較整體第二劑接種不適情況，打兩劑莫德納者發燒比例最高達到37.31%，接著是AZ混打莫德納的24%，AZ混打BNT則僅有7%，而兩劑BNT與兩劑AZ第二劑發燒都不到5%。專家則表示，民眾應該盡快完成第二劑基礎劑接種，建議以同一廠牌接種為優先。

指揮中心公布國內最新疫苗接種統計，目前第一劑覆蓋率已經來到79.64%，第二劑66.10％，第三劑追加劑0.29%。因應衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，國內已經全面開放混打，指揮中心今日也公布V-Watch民眾回報疫苗接種後症狀統計。

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▲▼v-watch，各廠牌疫苗接種後七天常見症狀。（圖／指揮中心提供）

發言人莊人祥說明，單以接種首日出現發燒症狀來說明，AZ第一劑可以達到26.7%，第二劑則降至3%；莫德納第一劑2.9%，第二劑則明顯增加至37.31%；BNT第一劑1.9%，第二劑4.5%，至於高端第一劑、第二劑發燒副作用分別是0.9%和0.8%，是各類最低。莊人祥表示，mRNA疫苗第二劑症狀比較明顯，但BNT所含抗原較低，所以副作用比較低。

另加入AZ混打mRNA進行第二劑首日發燒症狀的比較，莊人祥說，兩劑莫德納的37.31%整是最高，接下來是AZ+莫德納24%，AZ+BNT排第三7%，接著是兩劑BNT4.5，最低則是兩劑AZ的3%。

莊人祥也提到，mRNA疫苗來看，莫德納是以兩劑莫德納副作用最高，接著是AZ混打莫德納，但BNT的情況則是混打副作用最高，兩劑BNT次之，不管如何，最低的仍是兩劑AZ疫苗。

整體來說，接種後七日內常見症狀，第一劑與第二劑接種後七日內症狀均趨向緩解，前兩日全身性症狀以疲倦、肌肉酸痛、頭痛最常見(7%~68%)；局部不適以注射部位疼痛及注射部位腫脹常見(8%~83%)。

第二劑為混打接種者，前兩日之全身性症狀以疲倦、肌肉酸痛、頭痛常見(22%~51%）；局部不適以注射部位疼痛及注

射部位腫脹常見(25%~82%）。

▲▼v-watch，AZ（上）與莫德納（下）疫苗接種後七天常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼v-watch，BNT（上）與高端（下）疫苗接種後七天常見症狀。（圖／指揮中心提供）