他預言全球疫情2022結束！專家盼病毒比流感還輕　「這趨勢」更好

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員黃玉成。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

新變種病毒Omicron擴散全球！在短短1個月已在南非、英國和美國以驚人速度成為主要流行株，但不少專家對疫情的未來仍持觀望態度。前立委、腎臟科醫師沈富雄反而預測，全球疫情將在2022年第三季結束。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為，仍要持續評估；ACIP委員黃玉成則說，以病毒學來看，若能愈來愈傾向感冒化更好。

沈富雄進一步預測，全球疫情將在2022年第三季結束，各國將陸續彼此解封。莊人祥今在疫情記者會上回應，「我想還是需要再持續評估。」

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員黃玉成則說，若以新冠疫苗來看，希望打完第三劑就能控制，但從現有資料觀察，目前施打完第四劑的以色列，疫情仍未有減緩趨勢。不過他認為，這要分兩種情形來看，以病毒學角度，全球已有幾億人口遭受新冠病毒感染，換言之，這個病毒已經傳了幾億次，這其中又會產生各種變異。

黃玉成接著說，若變異株症狀真的輕微到跟流感一樣，是否在防疫政策上就可以不用像現在這般嚴謹？或是有抗新冠的藥物問世，就能視為流感一般，只是要每年施打疫苗。

黃玉成提到，希望病毒越變越輕，能跟其他冠狀病毒一樣，甚至比流感還輕微，若可以感冒化又更好，「我希望能變成那樣子。」