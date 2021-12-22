正妹訂Airbnb住進「神秘空間」　窗戶一開竟是別人餐桌！網全看傻

@desireerosebaker HOW IS THIS LEGAL you literally can not make this up. I can open the window and touch their table Quirky - Oleg Kirilkov

記者張寧倢／編譯

國外一名女子貝克爾（Desiree Baker）在Airbnb網站預訂了位於美國紐約的一間民宿房間，但她入住後驚訝發現，房間的窗戶竟然和隔壁一家餐廳相通，只要把窗簾打開就能看到正在用餐的顧客，距離近到她只要一伸手就能摸到餐桌。讓許多網友驚呼，「這根本是住在餐廳裡吧？」

▲正妹訂房訂到「神秘空間」，窗戶外頭竟然就是一家餐廳。（圖／翻攝自Tiktok／desireerosebaker，下同）

根據《太陽報》報導，貝克爾在TikTok頻道上傳影片表示，原本她在Airbnb上看到的房間照片中，窗外是一片城市風景，然而等她入住之後卻發現只要打開窗戶就能連通到隔壁餐廳，她甚至一伸手就摸到餐桌。貝克爾在不同時間拍了影片，有次晚間她掀起窗簾，就看到一對男女坐在她面前邊聊天邊用餐，而且他們也不知道有人正在看著自己吃飯，而這段畫面點閱次數已經突破900萬次、170萬人按讚。

▲影片中，她一掀開窗簾就看到一對男女正在開心用餐。

許多網友驚訝留言，「女孩，妳根本是住在餐廳裡，這是怎麼回事？」、「如果是我，第一次打開窗簾時絕對會尖叫」、「這是我見過最詭異的地方之一」、「你可以拍照然後Air Drop傳給他們」、「我根本不可能一整個晚上忍住不偷看他們吃飯」、「不知道你敲玻璃他們會不會聽到？」

▲這間出租房在網站提供的示意圖中，窗外是一般的城市風景，但實際上卻是正常營業的餐廳。

貝克爾在其他影片中曾經親自走到餐廳內部，確認了窗戶另一面是反光的，所以用餐顧客看不見她就住在隔壁房間。另外，由於部分網友留言指出這間出租房型的網站描述其實是盜用其他飯店的示意圖，根本是假廣告，貝克爾後來也表示，她已經向Airbnb取得聯繫，不久後就會收到相應的補償措施。

@desireerosebaker I need a first date at our table to be a part of ASAP original sound - Desiree Baker

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