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中國武力統一！　美前印太司令重申：台灣6年內恐出事

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲前美國印太司令部司令擔憂，中國為了統一，未來6年內台灣可能出事。（圖／路透）

文／中央社

前美國印太司令部司令戴維森日前接受日本共同社專訪時重申，他擔憂中國為了統一，未來6年內台灣可能出事，這不單指中國可能武力犯台，也包括以飛彈集中轟炸或封鎖海峽等。

戴維森（Philip Davidson）今年3月在美國參議院軍事委員會答覆參議員詢問時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台有可能在未來6年內發生，當時引發不同看法間論辯。戴維森今年4月卸任印太司令。

共同社今天刊登戴維森20日的專訪內容，他指出台灣有事（發生緊急狀況）不僅限於中國人民解放軍進攻台灣本島，也可能是飛彈集中轟炸或封鎖海峽等，「今後6年對美國、台灣、日本及整個東亞來說，都是令人擔憂的時期，到現在我依然這麼認為」。

他強調，中國軍事訓練或演習所設想「台灣發生的劇本」，目的在為防止美國介入。

對於中國在南海與釣魚台列嶼所在的東海強化行動，戴維森說有必要讓中國認知到，對區域施壓將付出巨大代價。

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