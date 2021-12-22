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大陸昨日本土+57！西安成重災區「新增52例」　多個客運站停運

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

▲陝西西安新冠疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委22日通報，過去一天新增確診病例77例，其中本土病例57例（陝西53例，其中西安市52例、咸陽市1例；廣東2例，均在東莞市；天津1例，在西青區；廣西1例，在防城港市）。西安成為疫情重災區，根據西安市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，當地新增27個中風險地區，目前共有1個高風險、40個中風險。

通報顯示，當日新增境外輸入病例20例（廣西6例，上海5例，雲南4例，廣東3例，天津1例，浙江1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東1例，廣西1例）。

通報顯示，截至12月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1765例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例94143例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100544例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1394304人，尚在醫學觀察的密切接觸者55187人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者19例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者501例（境外輸入463例）。

此外，根據疫情防控要求，22日起，西安市七個一級客運站全部停運。據了解，紡織城客運站、三府灣客運站、城西客運站、城南客運站、城北客運站、西安市汽車站目前已陸續停運，線路恢復時間等待通知。

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