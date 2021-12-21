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社會 社會焦點 保障人權

談離婚不滿！不管8月大嬰在內　醫師娘竟縱火燒熟睡夫


 

記者吳銘峯／台北報導

台北市林姓醫師娘，自認遭丈夫家暴，談離婚與監護權時又發生口角，因此心生不滿，竟購買酒精、汽油，趁丈夫午睡時，不顧8月大的幼子還在屋內，就對丈夫潑灑汽油縱火，丈夫驚醒，衝到浴室撲滅火勢，受有多處燒傷。一審將她判刑8年，二審高院21日改將她判刑7年。可上訴。

判決指出，本案發生於2018年10月間，林女與醫師丈夫相處不睦，自認為無法共同維持婚姻，要求離婚並爭取幼子監護權。不過2人沒有共識，為此多次爭吵。案發當天上午，2人又因為離婚與監護權問題大吵一架。林女不滿，上午11點多時，先前往化學原料用品店購買工業酒精及酒精燈。當天中午，丈夫回家午睡，林女在下午1點多，再到加油站購買汽油裝滿於寶特瓶。回家後，就將工業酒精倒入酒精燈、汽油倒入鋼杯，並點燃酒精燈後，向正在熟睡的丈夫頭、臉部，潑灑鋼杯內之汽油，並持酒精燈趨近點燃。

丈夫隨即陷入一片火海，並從床上跳起，衝進浴室沖水，將身上火勢滅熄、降溫，但仍受有臉部、頸部、前胸、上背部及四肢深二度至三度燒傷（占總體表面積40％）之傷害，丈夫還因大面積燒傷危及呼吸，醫院出具病危通知，救治後始倖免於難。

至於醫師娘縱火後，隨即下樓委請鄰居報警，並返回屋內將嬰兒抱走，而警消人員到場後，現場也已經沒有明火。不過檢方偵辦後，仍依照「家暴殺人未遂」罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，將林女判刑8年。

案經上訴，高等法院二審於21日宣判，高院仍認定林女有罪，考量她素行尚佳，並無前科，因與丈夫對於婚姻之期待、規劃有重大之意見分歧，尋求離婚及單獨取得幼子之監護權未果，遂持汽油、酒精燈致著火，讓丈夫受有危及生命且難以回復之傷害，犯罪手段及所生危害非輕。而雖然丈夫受有犯罪被害保護金170萬元補償、另外林女也需每月支付5千元，但雙方仍未達成和解，高院因此改判她有期徒刑7年。可上訴。

▼醫師娘縱火燒丈夫，差點害死丈夫。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市羅姓男子在桃園區租屋，因嫌隙對房東揚言「放火燒房子」。（示意圖／視覺中國CFP）

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