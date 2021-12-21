房東兩樓防火空間加蓋「隔17房」出租！大學生回家才知　房要被拆

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義中正大學附近的神農路，有一名廖姓房東將兩棟樓間的防火空間連結，並於兩房的6樓頂樓違法加蓋，將屋子隔成17間套房出租，被縣府裁定為違章建築，而由於廖姓房東並未改善，縣府於5日行文告知，要於21日前往執行強制拆除。未料，有該房的租客直到當天才得知，自己住的地方要被拆了。

▲嘉義違建分租套房開拆。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣府表示，該棟建築物於去年6月遭人檢舉違章建物，而經派員檢視後發現，該廖姓房東在未經許可的狀況下，私自將兩間建築物之間的防火空間增併、甚至於6樓也違法加蓋，並隔成17間套房出租，該舉動已經嚴重影響逃生安全。

縣府表示，於去年9月3日將該屋裁定為違建，並於當時要求廖姓房東自行拆除，但由於廖姓房東遲遲未改善，因此縣府行文通知其於12月5日前自行拆除，否則就要於21日強制拆除。

據附近學生表示，「沒有通知學生要拆，房東有收到通知，但沒有通知學生，其實租房子的時候也不會特別注意是不是違建。」

嘉義縣政府經發處建管科長林振源表示，「有於建築物一樓明顯處張貼通知單，但部分學生不瞭解情況，通知單因為有被房東撕下，我們緊急派員現場勘查，發現還有學生居住在裡面。」林振源提到，「因為建築物在兩棟之間的防火空間違法增建，總共加蓋5層、還有屋頂鐵皮共6層，房間數違規增加17間，內部房間數達到6間，達到高密度居住，包括內部樓梯走廊寬度恐不足，影響公共安全，所以縣府今天安排開拆，以維護學生居住安全。」

針對此案，中正大學主秘楊宇勛表示，「本校於10日收到縣府公文後，立即通知受到影響的5位師生，並協助轉介其餘優良房東，但在20日陪同現勘後，發現6樓也是屬於拆除範圍，因時間緊迫，未能緊急去得名冊，因此依靠學生會發文，希望受影響的學生與校方聯繫」而他也提到，「學務處會再加強對學生輔導，是否合法也都要注意，學校這邊也會主動進行調查。」

▲嘉義縣政府經發處建管科長林振源。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，經縣府與房東協調後，考量到居住在6樓的學生搬家時間緊迫，因此6樓的違建部分，將由房東自身於明年2月底前拆除完畢。