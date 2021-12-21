陸新增57例確診　陝西西安3天破百

▲陝西西安新增大量確診病例。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸衛健委21日通報，20日新增57例本土確診病例，其中陝西43例、浙江8例、廣東6例。而在各省市之中，目前情況最為嚴重的就是陝西西安，3天內已激增破百確診病例。

根據通報，陝西的43例之中，42例都來自西安、1例來自咸陽；浙江的8例全數位於紹興；廣東的6例全數位於東莞。

對於西安的疫情，武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，作為傳染源的航班12月4日從巴基斯坦飛往西安，到12月9日西安出現了首例確診，中間已經隔了好幾天，雖然傳染源查清楚了，但是傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播，「隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數字還會在高位運行階段。」

宇傳華指出，要割斷傳播鏈的話，無非是「四早」，就是「早發現、早診斷、早隔離、早治療」，一定要早發現，一旦有疫情來了之後，要用大數據去對密接、次密接進行一些隔離管控，包括對隔離場所的預留。另外就是要篩查可疑的病例，切斷傳播途徑，對不同的區域進行嚴格的科學精準的劃分，然後對於這些重點的人群進行監測。

另外，廣西東興市20日晚間發現1例陽性病例，疑似與東興口岸有關，已緊急公告21日起暫緩東興口岸（含邊民互市貿易區）人員、貨物通關。