參加中國「千人計畫」海撈至少5千萬　哈佛教授隱瞞遭判有罪

▲李柏2020年1月被捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國哈佛大學62歲教授李柏（Charles Lieber）被控參與中國政府的「千人計畫」，涉嫌竊取智慧財產權。依據波士頓陪審團21日最新裁定，報稅申報不實、不實陳述等6項罪名全數有罪。

李柏2011年開始擔任武漢科大的「策略科學家」，之後便簽下千人計畫合約，被正式招募到該體系中。美檢表示，李柏每月私下接受武漢科技大學給的5萬美元酬勞（約新台幣146萬元），生活開銷費15.8萬美元（約新台幣463萬元），以及因協助武漢科技大學設計研究室，在當地進行研究，前後拿到150萬美元（約新台幣4937萬元）。

事實上，參與中國政府招募計畫並不違法，但參加者必須向美國政府披露參與情況。檢察官認定，李柏故意隱瞞參加千人計畫的事實，以保護個人職涯聲譽，主張李柏未向政府吐露相關實情，觸犯法律。

波士頓陪審團21日歷經2小時45分審議裁定，李柏的2項不實陳述、2項報稅申報不實、2項未披露中國銀行帳戶的罪名全數成立。判決日期尚未確定，但已知光是不實陳述1項罪名最高就能判處5年刑期。

裁定出爐後，李柏與妻子離開法院不發一語。李柏辯護律師穆凱西（Marc Mukasey）表示，檢方的指控缺乏證據，無法證明被告行為是故意或做出不實陳述。

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