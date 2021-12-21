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柯市長在AI健身房挑戰熊讚　對抗疫情「洗」出高分

▲Uniigym與北市府合作推出台北動滋動挑戰賽，讓你免費體驗AI智慧健身，還有機會拿好康。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「台北市後疫情產業轉型政策白皮書實體策展」開幕，市長柯文哲親自走一遭，除了試用擴增實境導覽，還來體驗互動體感健身，跟著熊讚一起大跳洗手舞，透過AI運算，即時比對動作、並給予反饋，隔著螢幕就能完成運動課程，而這正是疫情帶來的新常態

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP 。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲台北市長柯文哲體驗互動體感健身。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

北市府推出「台北On the Road－未來路上」數位互動體驗展覽，讓民眾瞭解疫後可能日常，市長柯文哲致詞時表示，「新常態就是要學習與疫情並存，改變生活型態，產業也要跟著調整，不然就會掛掉」，而政府要做的就是數位基礎建設，因此北市府預定明年一月提出「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書2.0」，強化今年2月提出的1.0版。

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市府在一樓中庭舉辦「台北市後疫情產業轉型政策白皮書實體策展」。

疫情改變生活型態，也加速數位轉型步伐，以運動產業為例，現在只要一機在手，打開APP，就能隨時隨地，想動就動。Uniigym行銷長王淑薇指出：「AR動滋動Uniigym是一個互動體感健身APP，透過體感偵測，當你在運動的同時，會透過AI雲端計算，即時提供運動數據，你也會知道運動完之後，你跟教練之間動作上的差異，還有你有運動的分數，跟消耗的卡路里等等。」

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲現在只要一機在手，打開APP，就能隨時隨地，想動就動。

除了在市府一樓中庭的「臺北市數位實體策展」中展出虛擬健身房，開放民眾體驗，Uniigym也與北市府合作，於展期12/20-12/29間推出台北動滋動挑戰賽，下載Uniigym App在「臺北市數位轉型雲端運動」專區中，選擇柯文哲市長、熊讚或學姊黃瀞瑩的運動課程，12/29前在Uniigym 互動體感健身粉絲專頁活動貼文底下留言，你最想跟哪個名人一起AR動滋動，就有機會獲得士林運動中心禮券及熊讚周邊商品。

Uniigym互動體感健身粉絲專頁：https://www.facebook.com/UniigymTW/posts/422952246169612

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP與北市府合作推出台北動滋動挑戰賽。

另外，下載『AR動滋動 x Uniigym』APP，參加「舞動林口 肌勵全開」智慧運動挑戰賽，累積運動卡路里兌換紅利點數，還可到合作商城兌換商品，以及萬金石馬拉松線上運動會，週週挑戰抽運動好禮等活動，讓你免費體驗AI智慧健身，還有機會拿好康！

▲『AR動滋動 x Uniigym』APP 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲上「臺北市數位轉型雲端運動」專區課程完成挑戰就能抽熊讚周邊商品。

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