北市議會明表決覆議！國民黨團要「錄影防跑票」　柯文哲：帶頭違法

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲反對，預計22日將覆議案送議會表決；台北市議會國民黨團表示，要求黨員以手機於表決至結束期間「無間斷錄影」，按「贊成」原決議議案。針對北市議會國民黨團決議，柯文哲直言，「這就違反法律嘛！」

▲台北市長柯文哲21日下午出席111年市長與里長市政座談會。（圖／記者袁茵攝）

台北市重陽敬老金覆議案將於22日送入議會表決，北市議會15日政黨協商時，民進黨團、國民黨團都認為，北市府已充分說明覆議理由，所以不必讓柯文哲列席，但無黨籍議員仍認為，應讓柯文哲說明留下紀錄；最終台北市議會決定，覆議案不邀請柯文哲列席說明，並以無記名方式表決。

針對台北市議會將於22日表決覆議案，柯文哲21日下午與信義區里長進行市政座談會前回應，本來應該請首長說明，「我們還在爭取議會給我們說明的機會，這是個理念的問題嘛！我們在投票前還是要盡量說明，爭取所有議員能夠支持我們的價值。」

至於台北市議會國民黨團將祭出甲動，並要求黨員錄影回傳，若跑票就要罰新台幣1萬元？柯文哲認為，在一個法治國家，政府要求國民守法，但更重要是「要求政府要守法」。

柯文哲強調，若按照法令，覆議案要無記名投票，那就應該要做到，就像選議長、副議長時要無記名，卻要求每個人都拍照？「這就違反法律嘛！」

最後，柯文哲表示，「在一個法治國家，當我們要求國民要守法的時候，更重要的是政府自己要守法，若議會自己帶頭違法，你怎麼要社會大眾信服呢？」