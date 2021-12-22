林智堅拚當16年新竹市長　國民黨分析內幕

▲蔡英文、林智堅。（資料照／新竹市府提供）

記者徐政璿／台北報導

四大公投結束，民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，將再次具備參選參選資格，有望拚當16年新竹市長。對此，國民黨文傳會主委凌濤分析，林智堅任期即將屆滿，鄭文燦又不願意讓林智堅接棒桃園，林只好退而求其次找上柯建銘，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法。

《地方制度法》第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。由於新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求，民進黨團修正草案預計把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。此案已有30多位民進黨立委連署。

對此，國民黨主席朱立倫21日表示，近日大家重新開始討論新竹縣市、甚至更多縣市是否該合併與升格的議題，國民黨也樂見新竹及各區域有更好的發展，然而，台灣的國土重劃是國家發展的綜合性大戰略，應當依據地方發展與未來願景做妥適調整，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法。

朱立倫指出，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，如果前瞻該區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，將該區作為台灣未來的半導體與科技之都規劃，才能真正帶動區域與國家發展。為了實現此一目標，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。

凌濤則認為，林智堅2022面臨第二任期屆滿，民進黨發愁人事安排，於是柯建銘做起「大新竹夢」，意圖讓林智堅獲得擔任16年新竹市長的門票，竹竹升格就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局。

凌濤分析，林智堅任期即將屆滿，鄭文燦又不願意讓林智堅接棒桃園，林只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾地搞出一個「自肥」的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都瞋目結舌，當林智堅受訪聲稱「竹竹合併升格」是民眾的期待，但在外界看來，實情是「林智堅本人最期待」。

凌濤進一步指出，2022是蔡英文總統任內最後一場地方選舉，從柯建銘、林智堅身上可看出，地方諸侯為了護航派系利益不惜假傳聖旨，還想要逼蔡英文事後追認、就範，東窗事發後還無人敢究責柯建銘，這凸顯出民進黨「派系政治」的本質，也看出後蔡英文時代，民進黨各級公職吃相難看的景況。