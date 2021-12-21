妄想夫外遇躲廚房3小時抓姦不成　婦拿砧板活活打死尪

▲陳姓婦人因長年受思覺失調症影響，妄想丈夫外遇，抓姦未果反被發現，竟怒持砧板將丈夫活活打死。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳宏瑞、林冠吟／高雄報導

屏東縣一名74歲患有思覺失調症的陳姓婦人，2019年10月妄想已和她分居的78歲陳姓丈夫外遇，前往丈夫租屋處「抓姦」不成，和丈夫爆發口角衝突，一怒之下竟持砧板打死丈夫。一審，屏東地院依殺人罪，判陳婦有期徒刑8年6月；案經上訴到高雄高分院後，高雄高分院駁回陳婦上訴，維持原判。

74歲患有妄想型精神病合併憂鬱症的陳姓婦人，因妄想丈夫外遇，2人因此多次爆發衝突，讓丈夫不堪其擾，因此聲請保護令，和陳婦分居。但2019年10月，陳婦再度妄想丈夫外遇，趁著丈夫外出之際，翻進丈夫的租屋處中，試圖想要找到丈夫外遇的證據，因尋無所獲而短暫離開。

30分鐘後，心有不甘的陳婦，再度返屋欲尋找證據，未料才剛進屋不到2分鐘，丈夫就返家，陳婦擔心被丈夫發現，因此躲在丈夫租屋處的廚房內，欲尋找機會離開，但苦等超過3小時後仍被丈夫發現，2人因而爆發激烈爭吵。

丈夫一氣之下拿著一塊圓形砧板追打陳婦，過程中砧板掉在地上，陳婦竟將砧板撿起，怒朝丈夫的頭、頸、胸、腹等位置猛砸，造成丈夫全身多處骨折與撕裂傷，臉部、胸部塌陷，最後緊急送醫後仍傷重不治。

而陳婦在犯下大錯後，竟未撥打119求救，反而冷靜地先將砧板藏在丈夫租屋處的牆角，再洗掉手上遭到噴濺的血跡，並更換行兇後所穿的衣服，最後離開丈夫租屋處後才通知女兒，請女兒打電話叫救護車，同時報警自首。

一審，法官認為陳婦因受到精神疾病影響，長年妄想丈夫外遇，甚至屢屢和丈夫發生爭執，最終導致本件人倫悲劇的發生，考量陳婦犯案時因精神障礙導致辨識行為違法，或依其辨識而行為能力顯著減低，一時失慮持砧板砸死丈夫，事後還未將丈夫送醫，以致丈夫在身心痛苦中離世，足見陳婦不念夫妻情分，對社會治安造成嚴重危害，衡量陳婦犯後欲合理化自己犯行，不過陳婦犯下本案時非蓄意殺人，顯見陳婦未完全泯滅良心，而陳婦犯後亦自首等情形來看，判處陳婦有期徒刑8年6月。

陳婦不服，上訴二審後高分院駁回陳婦上訴，維持原判。