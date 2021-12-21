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放晴時間曝！周末可能迎首波寒流　聖誕節起「連3天都可追雪」

記者李宜秦／台北報導

今日受到南方水氣增加影響，各地都是多雲有雨的天氣型態，預計今日午後到晚上雨勢最明顯，明日開始雨區才會由南至北縮減。而周末將有一波強烈大陸冷氣團南下，此波冷空氣為入冬最強，有機會挑戰寒流強度，等於氣溫可能低於10度以下，預估周日、下周一高山最可能降雪。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日全台都有雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員黃恩鴻表示，今明兩日受到南方雲系影響有雨，其中今日雨勢最明顯，台中山區已出現大雨，明天降雨範圍縮小，受下北部、東半部短暫陣雨，花東、中南部山區有局部短暫雨，其他地區則不太會下雨。周四、五則是迎風面的北部、東半部有雨。

今日因下雨及雲量偏多，全台高溫約20到24度偏涼，明日中部以北高溫則約19到23度，南部回升到24到27度，而早晚低溫則約16度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今明兩日降雨範圍較大。（圖／氣象局）

周六也就是聖誕節受到強烈大陸冷氣團影響，全台逐漸轉冷，北部、東半部、中南部山區有局部陣雨，北部整天偏冷，中南部早晚較冷。北部高溫僅約18到19度，中部21到22度，南部26到27度。

而冷空氣影響時間將延長至下周一，周日到周二清晨都較冷，周日、一北台灣整天都只有14到15度，中南部高溫則可達17到23度，低溫部分，中部以北、宜蘭約11到13度，花東、南部13到16度，局部地區可能更冷，由於本周水氣多、雲量多，因此輻射冷卻機率較小。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲周日入夜各地溫度預測。（圖／氣象局）

高山降雪方面，預計在周六深夜開始到周一降雪機率較高，本次因各地水氣多，降雪範圍也較廣，全台三千公尺以上高山及北部兩千公尺以上高山都有降雪機率。

黃恩鴻指出，此波冷空氣強度確實有機會達到寒流等級，不過因為是較為後期的預測，因此變化仍大，目前資料看來仍是以強烈大陸冷氣團機會最大。依據氣象局標準，台北氣象站達10度為寒流、12度為強烈大陸冷氣團。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲首波寒流可能在周末報到。（圖／記者李毓康攝）

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