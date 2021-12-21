「柯家七代都在新竹」　柯建銘：縣市合併升格是歷史責任

▲柯建銘在立法院議場內連署《地制法》修法草案。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，整個科技廊帶在新竹市最完整，是國家科技產業發展最重要引擎，為了新竹縣市未來發展，他將挽起袖子陪新竹市長林智堅一起拚到底。

柯建銘表示，柯家七代都在新竹，縣市合併升格是歷史責任，整個科技廊帶在新竹市最完整，也是國家科技產業發展最重要的引擎，國家要往前走，不能退縮。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，明天民進黨中常會將邀請國立清華大學資訊工程學系教授張世杰針對「台灣半導體產業的過去、現在與未來」進行專案報告。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間接受中央社記者訪問表示，新竹縣市合併升格並非因人設事，新竹縣市發展迄今，有許多共同問題要解決，例如水源，由於新竹市的水源來自新竹縣頭前溪上游，但水質遭廢水、垃圾污染，或者是從新竹縣竹北市到新竹市，目前只有一座橋，每天都大塞車；舉凡環保、交通、教育、醫療等問題，需要縣市一起解決。

其次，若從產業發展而言，護國神山台積電在新竹，科技產業發展必須再升級，新竹縣市沒有不合併的道理。

柯建銘說，國民黨反對只有兩個理由，因人設事與力倡竹竹苗合併，新竹市長林智堅9月6日接受媒體專訪倡議縣市合併，後來新竹縣長楊文科加碼說新竹縣市要合併升格且要修地方制度法第4條，他對林智堅說，「歷史氛圍責任已經在我們肩膀上了，沒有迴避的空間」。

柯建銘表示，國民黨說新竹縣市合併議題是因人設事、是為了林智堅，但林智堅只說要合併，是楊文科加碼要合併升格且要修地制法；國民黨立委林為洲提竹竹苗合併，是為了讓新竹縣市合併升格破局，他呼籲國民黨立委林為洲跟鄭正鈐等人不要為了一己之私，阻擋新竹市及國家的發展。

此外，台北市長柯文哲昨天批評新竹縣市合併是針對想選新竹市長的民眾黨立委高虹安而來。柯建銘認為，「高虹安民調怎麼會贏？」枉費柯文哲是新竹人。

被詢及新竹縣市若合併升格，基隆市怎麼辦，柯建銘表示，基隆市有兩個方案，一個是併入台北市被消滅；一個是台北市、新北市各撥一些土地，把基隆市坐大然後升格，但這都不是短時間可以做得到。

柯建銘說，從四大公投投票結果來看，北台灣對民進黨而言，想要贏得2022年選舉很難，且長期來看，新竹縣市不論從藍綠、族群與派系結構來看，國民黨60%勝算，民進黨僅40%，對執政黨是一大挑戰，為了新竹縣市未來發展，他將挽起袖子陪林智堅一起拚到底。

柯建銘說，林為洲作為立法院內政委員會的召委，地制法修法與攸關縣市合併主管機關內政部的預算都必須經過內政委員會審查，林為洲作為召委預算不排審，因此上週他就提案，今天將總預算抽出逕付二讀，「總預算不抽出來，會死」。