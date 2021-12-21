兒被騙15萬！柯文哲：恐要動用國家力量　「源頭管理」網路電話詐騙

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於上週市政會議時，突然提及自己的兒子在網購書籍時，遭到詐騙集團騙取15萬餘元，目前警方已受理報案，並查獲1名車手到案。針對兒子被詐騙15萬餘元一事，柯文哲21日直言，已向警察局說明，針對跨國網路電話需做源頭管理，「恐怕要動用國家力量。」做完整理後會再和中央討論，「不然這樣實在太可怕了。」

▲台北市長柯文哲21日下午出席111年市長與里長市政座談會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲21日下午與信義區里長進行市政座談會，會前受訪時，被問到關於兒子遭詐騙一事，柯文哲回應，以前詐騙是打電話哈拉，現在是沒有事前哈拉，也可先進入某公司資料庫竊取個資，之後再打電話給當事人，還會向對方說去買了哪些東西、匯款出問題，聽起來會覺得非常有道理。

柯文哲表示，近期連台北馬拉松報名的伺服器都可以入侵，包括來自中國、美國的，已有向警察局表明，針對北市這種更厲害的詐騙模式，例如跨國網路電話等，要開始做源頭管理，例如伺服器如何管，「還有一點，恐怕要動用國家力量，因為過去NCC好像對網路都不管，這個恐怕⋯做個整理後會跟中央討論，這種詐騙案恐怕要做比較嚴格的源頭管理，不然這樣實在可怕了。」

關於兒子如何發現被詐騙？柯文哲直言，「存款的錢少掉就知道了。」媒體追問兒子是否還在內科上班，以及對於被詐騙後是否感到懊惱？柯文哲僅說，「好問題，他在哪上班？我回去⋯我想一下。」這種詐騙手法太厲害，包括買了什麼東西、從哪個帳戶轉帳，聽起來都很有道理，所以不會去懷疑。

柯文哲強調，在這個社會被騙的人是受害者，要被保護，要去處罰的是那些在做壞事的人，「連台北市政府辦的台北馬拉松都被駭進去，這還得了。」