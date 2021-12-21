柯文哲：如果林昶佐罪大惡極就罷免掉　「若不是就算了嘛！」

記者袁茵／台北報導

罷免立委林昶佐投票將於2022年1月9日登場，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲遲未表態立場，但被協助罷昶案的台北市議員鍾小平點名，柯文哲與民眾黨是罷免林昶佐關鍵。外傳柯文哲支持反罷免的話，2022換林昶佐支持柯家軍選台北市議員，對此，柯文哲21日僅說，如果林昶佐罪大惡極就將對方罷免掉，「若不是就算了嘛！」

▲台北市長柯文哲21日下午出席111年市長與里長市政座談會。（圖／記者袁茵攝）

針對國民黨想找他合作「罷昶」，柯文哲21日與信義區里長進行市政座談會前回應，面對這2年來的政治動員，「我覺得對台灣社會不是很健康。」如果要選立委，應該要大家講政見、理念，但每天晚上看電視時發現都在講幾十年前的事，「我覺得不是一個很健康的社會啦。」

關於國民黨台北市議員應曉薇以個人名義，公開爭取柯文哲個人支持罷昶？柯文哲僅說，自己戶籍在大安區，不是中正萬華區，所以沒有投票權。

被問到外傳罷昶案有交換條件，若柯文哲支持反罷免，2022年就換林昶佐支持柯家軍參選中正萬華議員？柯文哲一開始先回應，「聽不懂，明年林昶佐就不選了是不是？」隨後又補充，「是就是，不是就不是，若他（林昶佐）罪大惡極，就把他罷免，若不是就算了嘛！不要說好像政治交換，每天想說要做歹代誌（壞事），奇怪⋯」