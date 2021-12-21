愛犬疼如孫女卻遭撞死　僅判賠3萬！美語老師要釋憲「寵物非物」

▲林逸萍與愛犬Juby合照 。（圖／林逸萍提供）

記者黃哲民／台北報導

北市1位美語老師林逸萍2017年將她養的2隻吉娃娃送去寵物店洗澡，卻因張姓婦人貿然打開店門，以致3歲的Juby跑到馬路慘遭汽車撞死，膝下無子女的林女視Juby為孫女，提告向張女求償精神慰撫等項共49萬元，台北地院二審認定寵物為「物品」，僅判准3萬餘元確定，林女堅持「動物非物」，打算聲請釋憲，保障寵物與飼主如同家人般的親密關係，「要為動物發聲」。

林逸萍為了Juby打官司的努力，讓她獲邀加入樹黨，2018更代表樹黨參選北市大安文山區市議員，雖然落榜，仍不改她推動保護動物觀念的初衷。她今受訪說，司法將寵物當成「物品」，東西被弄壞，沒人在判精神慰撫金，甚至有律師在網路po文，舉例自己跟「充氣娃娃」感情很好，「充氣娃娃」被人弄壞掉，自己精神受損，這樣還是不能求償精神慰撫。

▲林逸萍形容愛犬Juby生前總有人類的神情 。（圖／林逸萍提供）

林逸萍表示，動物有《動物保護法》，充氣娃娃可沒有充氣娃娃保護法，且已有2件飼主因愛犬遭傷害死亡而獲判賠精神慰撫的案例，法官在判決指出「寵物是介於人跟物之間的獨立生命體，有別於一般物品」，但很多人仍不知法律上，「寵物只是個物品」，很多司法界的人，也認為寵物飼主憑什麼求償精神慰撫金。

甚至張姓婦人在本件求償案，主張應扣除Juby的「折舊」，林逸萍覺得這真是太誇張了，批張婦扯謊「跟王力宏差不了多少」，Juby跑出屋外最多5分鐘就遭撞死，張婦卻謊稱Judy在街頭晃了40分鐘才被撞，張婦還揚言「這又不是什麼大罪，這也沒多少錢」，感覺張婦毫不在意、不把命當命看。

▲林逸萍與愛犬Juby合照 。（圖／林逸萍提供）

林逸萍強調寵物明明是生命，一般人不會為壞掉的東西辦葬禮，但為寵物辦葬禮已很普遍，可見寵物的「家人地位」，已經很確立，但目前司法仍漠視飼主與寵物之間情感上的親密連結，她非常認真把愛犬當成小孩看待，所以要趁這次訴訟結果聲請司法院大法官釋憲，挑戰「寵物是物品」的錯誤觀念，為不能講話的動物發聲。

本案源於林女2017年7月17日中午12時許，將她養的2隻寵物吉娃娃，DewDew跟DewDew所生的Juby，送到北市一家寵物店洗澡美容，林女先離開，張婦隨後也帶寵物犬來洗澡，貿然打開3道店門，正在為其他寵物犬洗澡的寵物店負責人來不及攔阻，以致DewDew跟Juby跑出店外，Juby在復興南路上被車撞死，DewDew當天下午5時許，被寵物店負責人安全尋回。

▲Juby喜歡依偎主人懷裡。（圖／林逸萍提供）

林女主張和丈夫膝下無子女，把3歲的Juby視為孫女，事發後她難過得不得了，從沒哭過的丈夫也頭一次落淚，她更痛失Juby而罹患環境適應障礙症，中斷撰寫英語教科書工作，她原諒寵物店負責人，提告要求張婦依市價賠償Juby、火化費用、她的工作損失與精神慰撫共49萬元。

張婦否認有過失，若要她賠償，應一併追究寵物店負責人沒將Juby拴住的過失，以及撞死Juby的汽車駕駛人責任，所以她頂多賠1/3，張婦還稱Juby是3歲的混種吉娃娃，乏人問津，市價應為0元，否則也應扣除「折舊」，張婦並指林女所稱精神痛苦無法工作，跟Juby被撞死無關，依法也不能請求精神慰撫金。

北院一審法官認定店家已貼公告提醒飼主有事請按門鈴、別自行開門入內，張婦仍貿然打開3道店門，確有過失，函詢得知純種吉娃娃市價為6000元到3萬元，認定Juby市價為2萬5000元，且寵物不扣折舊，加上林女將Juby火化費用5000餘元，判張婦應賠共3萬0750元。

至於林女求償工作收入損失，法官認為無法證明Juby之死讓林女出現情緒低落、睡眠障礙等精神症狀，而精神慰撫須以人格權與身分權受侵害為限，寵物不在法定可請求範圍內，駁回林女這2部分的求償，林女上訴北院二審仍被駁回，法官並指林女已領取張婦事先提存法院的3萬餘元，已足額賠償，判張婦不必再給付，全案確定。林女另告張婦涉嫌毀損，也不起訴確定。