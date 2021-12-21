馬當部落聚會所明春動土　9面傘狀設計+環保綠化建築

▲馬當部落聚會所明春動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國最大原住民部落台東市阿美族馬當部落21日舉辦1年1度Misala’o (平安祭)祭儀活動，為即將新建的聚會所進行感恩祈福，台東縣長饒慶鈴特別前往致意，並表示，馬當部落雖為全國最大的部落，但70年來卻沒有聚會所，縣府以區段徵收方式取得用地，但又面對中央新增法規限制，因此積極跨局處整合以強化行政效率、加速審查，終於預計最快在明年元月底動土開工，年底前完工，即可正式作為部落祭儀聚會場域，服務部落族人。



原民處說明，聚會所鋼棚及文健站已於11月23日決標，原民處將協調相關單位處理建造等程序申辦，希望最快預計明年1月中、最慢2月底前動土開工、年底前完工，總工程經費2,640萬元，聚會所包含聚會所鋼棚、公共廁所及文化健康站各1棟，鋼棚主體為長寬28.5米鋼結構傘狀，文健站長寬約15米。將來委託部落協會管理，讓族人聚會所自主管理，達到部落擁有真正自己聚會所的心願。

聚會所採用9面傘狀設計，入口為大型景觀石，配合環保綠化建築，區段徵收土地加入海綿城市設計理念，同時也是綠建築之示範點之一，除可提供部落族人傳統祭儀場地使用外，並可提供族人特殊慶典及休閒活動等使用，聚會所旁也一併興建部落文化健康站，給部落的長者更舒適良好的學習活動空間。