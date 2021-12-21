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愛心足跡前進原鄉　幼童大喊「I can do it」

▲醫生林思宏前進原鄉，說故事給小朋友聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲醫生林思宏前進原鄉，說故事給小朋友聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北知名產科醫生林思宏化身「黑熊哥哥」帶著小朋友閱讀繪本，來到台東縣海端鄉霧鹿國小，「幼兒園」小朋友們邊做動作邊大聲熱情的喊叫「I can do it」我能做到，幼童表現出童言童語可愛的模樣逗得林思宏哈哈大笑！

此次「林思宏X5 醫師慈善基金會」再度來到霧鹿國小，只是林思宏關懷的對象是幼兒園的孩子。特地從台北帶來知名作家艾瑞．卡爾（Eric Carle）的英文繪本及有聲書，而平日習慣接生的產科醫生突然得替小朋友導讀起英文繪本，林思宏坦言還真的有些困難度。

▲醫生林思宏前進原鄉，說故事給小朋友聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲醫生林思宏前進原鄉，說故事給小朋友聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林思宏說，非常感謝善心人士認同「X5 基金會」的理念，捐贈繪本書籍來豐富原鄉學校的閱讀教材，期盼藉由閱讀來成長改變的力量。霧鹿國小校長郭惠珍表示，會妥善運用來自各界每一分珍貴的資源，並盡力提升校園的學習機會以縮小城鄉間的差異。

身材魁梧的林思宏被小朋友叫做「黑熊哥哥」，坐在小椅子上導讀書名「從頭動到腳」的繪本；過程中林思宏和幼兒園的小朋友是玩成一片，小朋友也在師長的陪伴下熱情回應。每每帶頭示範1個動作，小朋友也跟著做然後大喊「I can do it」；郭惠珍大讚林思宏真的太親切了，尤其誇張的肢體動作和幽默的笑聲拉近和小朋友之間的距離，郭惠珍開玩笑若是林思宏有朝一日不做醫生歡迎來學校教小朋友。

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