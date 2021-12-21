台東半夜惡火吞2命　60年老藥局兩代執業民眾惋惜

▲台東三泰藥局凌晨火警，釀成2死2傷的慘劇。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東市新生路上開業60餘年的的三泰藥局21日凌晨傳出火警意外，由於起火時間在凌晨，多數人都已熟睡，造成藥局一家四口逃生不及，2死2傷的悲劇，至於詳細起火原因仍有待警消進一步調查釐清。

開業60餘年，已傳承兩代的三泰藥局21日凌晨發生惡火，造成藥局一家四口逃生不及，2死2傷。據了解，三泰藥局是台東老字號藥局，早在還沒健保的年代就已經開業，附近居民如遇感冒等症狀，都是來三泰藥局配藥，目前主要負責人為第二代60多歲的游姓男子經營，民眾常可看見他穿著藥師白袍執業的認真模樣。

消防局第一時間獲報後便立即趕往現場，並在30分鐘內控制火勢，待火勢控制後進屋搜索，先是在2樓發現游姓屋主和游男母親，不過游男母親已陷入昏迷，緊急送醫治療；隨著救援持續往樓層推進，消防局也分別在3、4樓各發現一名女子受困，經查身分為游男妻子與外籍看護，不過2人被發現時都已無生命跡象，緊急送醫治療後仍宣告不治，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼台東三泰藥局凌晨火警，警消進入火場搜索後分別在3、4樓發現游男妻子和外籍看護，不過2人都已無呼吸心跳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

