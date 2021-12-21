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連夜幫「宏慌發文」改作業！老師「抓出42個錯誤」還出現後遺症

▲▼連夜幫「宏慌發文」改作業！老師「抓出42個錯誤」還出現後遺症。（圖／翻攝微博）

▲語文老師幫王力宏改作業，抓出大量錯誤。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

王力宏接連多日被前妻李靚蕾爆料，直到19日才終於首次發文回應，但文章卻錯誤百出，看得許多網友滿頭霧水。為此，陸媒特別找來語文老師幫王力宏「改作業」，抓出了共42個錯誤，但老師也忍不住抱怨，改這份作業讓人「腦殼痛」。

《鳳凰網》的娛樂小編20日上午發出貼文，表示19日晚間王力宏發文回應李靚蕾，長文錯誤太多，許多網友都說看不懂，於是連夜請語文老師改了一遍。

▲▼連夜幫「宏慌發文」改作業！老師「抓出42個錯誤」還出現後遺症。（圖／翻攝微博）

從附圖可以發現，王力宏的文章錯誤非常多，幾乎每一張圖片都被劃滿了紅線、紅圈、紅字，包含了18個錯別字、7個標點錯誤、2處格式錯誤、5處語法錯誤、10處語句不通順。

最後，《鳳凰網》的娛樂小編還說，「王力宏的回應讓鳳凰小編看得腦殼痛，連夜請語文老師改了一遍，她說她腦殼更痛。」

貼文也引起了許多網友關注，紛紛留言討論起王力宏的中文水平，「歌詞真的都是自己寫的嗎？最基本的都能錯。」「怎麼有人叫自己的爸媽『王爸、王媽』？體內有多個人格？」「中文不好不是罪，但好歹請個公關來把關吧？」

不過，也有一些網友留言幫王力宏說話，「力宏在美國長大的，中文不好很正常！」「力宏的母語是英文，有錯也是翻譯軟體的錯。」「挑語病很高尚嗎？怎麼不去挑李靚蕾的？」

▲▼連夜幫「宏慌發文」改作業！老師「抓出42個錯誤」還出現後遺症。（圖／翻攝微博）

▲▼連夜幫「宏慌發文」改作業！老師「抓出42個錯誤」還出現後遺症。（圖／翻攝微博）

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