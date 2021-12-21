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都是土象音樂才子！她一比「老婆的精品牆」嘆：王力宏真的好差

▲▼周杰倫更新4限動再引聯想。（圖／翻攝自IG）

▲李靚蕾聚會沒穿戴過名牌，讓網友再次請出「音樂才子」比較，直呼「王力宏真的對老婆好差」。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

李靚蕾在社群網站貼出毀滅性長文，在微博突破1200萬讚數，IG也突破100萬讚，女星關穎也是按讚者之一，她21日也忍不住在限動表達心聲。其中，關穎透露自己和李靚蕾曾一起吃過飯，「看到她的時候，都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上。」就引來覺青妹直呼「王力宏真的對老婆好差……」

關穎21日在限時動態貼文挺蕾神，其中談到自己和李靚蕾沒有私交，只是和共同的朋友一起吃過飯，也非閨蜜關係，「看到她的時候，都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上，聊的也都是教育孩子的事情，或一些輕鬆的話題。」

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看到關穎的貼文後，曾在太陽花學運期間擔任物資組負責人、因此在媒體上有不少曝光的「皮皮（Miss P）」李郁欣就在臉書發文，「關穎出來發文，說蕾蕾參加聚會身上常常一個名牌包都沒有。」

▲周杰倫全家福照曝光。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲周杰倫對昆凌的寵愛有目共睹。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

「對照同樣是土象星座的音樂才子周杰倫」，再看看昆凌的精品牆，相較之下，李靚蕾一個名牌包都沒有，讓她不禁直嘆「王力宏真的對老婆好差……」皮皮也在留言處笑說，「昆凌精品很驚人啦！柏金包大概集滿全色號（欸」、「相信我，那排精品比藍寶堅尼還值錢。」

42歲的天王周杰倫與昆凌結婚後，育有女兒小周周（Hathaway）和兒子小小周（Romeo），近年來漸漸把重心放在家庭上，經常在粉專、社群帳號曬恩愛，是外界公認演藝圈的模範夫妻。

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