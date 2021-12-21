央視記者把中國比喻為「蕾神」　批美國是王力宏「搞煤氣燈操控」

▲央視駐美記者韓鵬發文，批評美國對中國「搞煤氣燈」。（圖／翻攝觀察者網）



記者蔡紹堅／綜合報導

王力宏連日被前妻李靚蕾爆料，偶像形象完全崩壞，事件也引起兩岸網友大量關注，甚至連大陸官媒《央視》的駐美記者都來蹭熱度，指美國就跟王力宏一樣，把中國當成李靚蕾，大搞「情緒操控」（Gaslighting）。

《央視》的駐美記者韓鵬21日發文表示，李靚蕾說王力宏對她Gaslighting（煤氣燈），搞情緒操控，其實美國對中國，也一直在搞「煤氣燈」，還一度有效果，只是今天的中國，沒那麼好操控了！

韓鵬提到，這說法來自美國電影《煤氣燈》，丈夫為逼瘋妻子，對家裡煤氣燈動了手腳，搞得忽明忽暗，恐怖氣氛拉滿，妻子很擔心，丈夫卻說根本沒有這事，煤氣燈亮得好好的，慢慢地，妻子開始懷疑自己的記憶、感知和理智，最後真的相信自己精神失常，自殺了！

▼王力宏形象崩壞，已宣布暫時退出演藝圈。（圖／ETtoday資料照）



韓鵬並舉例，美國總統川普說病毒來自中國實驗室，拜登開「民主峰會」說中國是專制，兩個總統都說新疆有種族滅絕，「這些事，不僅在外搞得你名聲不好，而且『煤氣燈』玩久了，中國國內也開始有人懷疑，是不是美國『教師爺』說的也有一定道理？是不是公知說的也不是全錯？」

韓鵬強調，「如果美國成功搞得你懷疑自己了，那你大概率是被它『煤氣燈』操控了。」

韓鵬還說，「怎麼辦？你跟他辯，他一堆話等著你。而且經常是『他造謠動動嘴，你闢謠跑斷腿』，外加它拿著一個大喇叭，整天朝全世界吼一些似是而非的謠言，你百口莫辯啊。是不是要被逼瘋？」

▼李靚蕾指王力宏利用「情緒操控」。（圖／翻攝微博）



最後，韓鵬強調，李靚蕾和中國如果想要打敗「煤氣燈」陰謀，可以有三個方式。

第一是「三思而後信，用鐵的事實打他臉」，「煤氣燈」是好是壞，要相信科學，「別信他的鬼話，王力宏愛說什麼說什麼，你別信他，只管拿出實錘砸他；再看到美國政客、媒體、精英的表態，或者公知帶路黨似是而非的帶節奏，別輕易信，弱智的就直接罵（比如造謠病毒來自實驗室），能闢謠的大聲說出來（比如如果你是新疆人，告訴他什麼叫全面小康、什麼叫屠殺印第安人），等等。」

第二是「別搭理他，主動設置議程」，關注家裡更重要的事，別跟「煤氣燈」的話題較勁，「離婚可以，錢分給我了嗎？你是想壞事做絕、便宜佔盡嗎？全球疫情我們對外提供18億疫苗、你拿出幾根了？佛洛依德『不能呼吸』為什麼你有臉開『民主峰會』？中美貧困人口現在是0:多少了？疫情死亡是5000:800000零多少了？美元印這麼多快崩了嗎？等等。」

第三是「直接做個光芒萬丈的高瓦數明燈！蓋過『煤氣燈』那點猥瑣的微光」，美國既然指責中國「不民主」，那中國就做個「全過程民主」，成為一個真正的人民至上的國家，讓自詡「民主燈塔」的那點快要熄滅了的微光，自生自滅，無人問津（拜登「民主峰會」演講才一萬多人在線觀看），「不管你是亮了，還是涼了，我們都不再需要你了。」