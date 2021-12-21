「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

▲王力宏離婚風波鬧了三日終於平息，網紅潔哥李秉潔就評論也許王力宏永遠不知道李靚蕾要什麼。（圖／Men’s Health提供、翻攝自李秉潔臉書）

圖文／CTWANT

歌手王力宏遭到前妻李靚蕾61小時的「毀滅式爆料」，一夕事業跌到谷底，不少民眾也都徹夜守候相關人物發文，直到王力宏道歉後才全劇終。網紅潔哥李秉潔就在臉書做出評論，寫出「我想王力宏永遠也不清楚她（李靚蕾）要什麼，都搞成這樣了不拿錢還要拿簽名照嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王力宏與李靚蕾佳偶變怨偶，網紅潔哥怒轟李靚蕾要的是尊嚴，但王力宏卻不會懂。（圖／CTWANT提供）

潔哥在臉書粉專評論王力宏離婚風波，她表示「離婚消息一出，把黑鍋都甩在前妻身上，前妻希望他澄清，他還不鳥，人家當然會不爽大爆發好不容易出的道歉文還把人家寫的就是要錢，幸好前妻那邊的文件真的準備的很齊全。明明文件上就是簽囑放棄贍養費，有些錢也是婚後她自己賺的，但王寫的文內容的好像是他分出去的，整個超白目。」

潔哥也表示，「王到最後的一篇道歉文，也是在最後寫什麼會給錢給房子之類的屁話，我想對王來講，他永遠也不清楚她要的是什麼，對一個有能力又不缺錢的女人來說，尊嚴比錢重要多了，都搞成這樣了不拿錢還要拿簽名照嗎？」

隨後她也幽默寫下，「今天雞排攤搞不好還多備料，以準備應付晚上追劇的鄉民，誰知突然就結局了。」不少網友也紛紛留言「都離婚了不談錢，難道要談心？」、「不然送專輯也行啊，未來也銷不出去了」、「搞不好蕾神只是要一個道歉跟回心轉意，如果浪子回頭，搞不好會答應撿回去」、「所以看不到王媽媽登場了嗎？我昨天已經跟鹹酥雞老闆提前訂餐了耶。」

延伸閱讀

▸ 法軍在難民前「飆車甩尾」瘋狂炫耀 結果陷入泥濘動彈不得

▸ 中國「帶貨女王」逃漏稅遭罰58.6億 急忙道歉仍全平台「被消失」

▸ 外送小哥遇「薄紗阿姨」邀進門還虧：膽子這麼小 網笑：阿姨真的餓了