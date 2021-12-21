　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡累計71人染Omicron　疑出現健身房感染群

▲▼ 新加坡。（圖／路透社）

▲新加坡Omicron本土確診增加。（圖／路透社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電

Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡至今累計71人確定感染Omicron，包括65起境外移入，6起本土案例。另外，還有一家健身房疑似出現感染群，3名確診者都已完整接種疫苗。

新加坡衛生部昨天深夜發布新聞稿表示，發現一家健身房疑似出現Omicron群聚感染，其中2人初步驗出染上Omicron，另一人檢測結果尚未出爐。這3名確診者都已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，僅出現輕症；當局正在追蹤個案接觸者。

衛生部指出，這3名個案年齡介於18至24歲，他們都是在出現發燒、喉嚨痛等症狀後，各自到診所就醫採檢，隨後確診。

衛生部進一步說明，這3起個案近期沒有旅遊史，疫調結果發現，他們於15日至17日期間曾造訪同一家健身房。與個案有密切接觸的健身房員工及顧客將被隔離；作為預防措施的一環，同期間曾到同一健身房的顧客也將接受一次PCR採檢。

截至目前為止，衛生部表示，新加坡已發現71起確定感染Omicron的案例，包括65起境外移入、6起本土案例。有鑒於Omicron的高傳染力且已蔓延至全球多國，預期在新加坡邊境及社區將發現更多案例，接種疫苗及追加劑至關重要。

此外，衛生部通報，新加坡20日新增195人確診COVID-19，其中包括45起Omicron案例，絕大多數是境外移入。星國累計27萬6105起確診病例；另新增2起死亡案例，累計815人病故。

截至19日為止，星國87%人口已完整接種，34%接種了追加劑。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
王力宏道歉文抄襲被抓包！　當事人回應了
蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」　辣妻回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞喊話明年終止疫情　要求中國積極提供疫源數據

新加坡累計71人染Omicron　疑出現健身房感染群

王毅談2022年「中國外交六大任務」：推動美國對華政策回歸理性

歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗　為抗疫添生力軍

世界最大遊輪48人確診　確診者疫苗「完整接種率98%」

車站柱就能子發現「螃蟹化石」　地質學專家證實：5000萬年歷史

一夫當關！曼欽倒戈，擋住拜登「一籃子支出法案」通過

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

肯塔基92死致命龍捲風「2嬰兒+聖經」安置浴缸　劫後幸運生還！

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

譚德塞喊話明年終止疫情　要求中國積極提供疫源數據

新加坡累計71人染Omicron　疑出現健身房感染群

王毅談2022年「中國外交六大任務」：推動美國對華政策回歸理性

歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗　為抗疫添生力軍

世界最大遊輪48人確診　確診者疫苗「完整接種率98%」

車站柱就能子發現「螃蟹化石」　地質學專家證實：5000萬年歷史

一夫當關！曼欽倒戈，擋住拜登「一籃子支出法案」通過

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

肯塔基92死致命龍捲風「2嬰兒+聖經」安置浴缸　劫後幸運生還！

譚德塞喊話明年終止疫情　要求中國積極提供疫源數據

新加坡累計71人染Omicron　疑出現健身房感染群

新店男「吸食器藏菸盒」載友遇警盤查　逃700公尺狼狽上銬遭逮

託運人租小型船運貨影響港口裝卸效率　恐讓供應鏈危機更加惡化

王毅談2022年「中國外交六大任務」：推動美國對華政策回歸理性

歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗　為抗疫添生力軍

世界最大遊輪48人確診　確診者疫苗「完整接種率98%」

「史上最大共諜案」登上國際　路透社吃驚：連蔡英文隨扈也遭滲透

台南真正「我家巷口」虱目魚！肉比飯多才50元　在地人曝用餐時間

張藝興也被爆選妃！　工作室放話要告「最好拿出證據」爆料人怕死秒刪文

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

國際熱門新聞

王力宏9億贍養費算少　他給1.05兆...前妻變富豪

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

車站柱子發現螃蟹化石　地質專家：5000萬年歷史

世界最大遊輪48人確診　確診者完整接種率98%

婦人「受困火場」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人

曼欽倒戈，擋住拜登支出法案通過

美國多個城市今年凶殺案數量創新高

大馬水淹7州　2萬人急撤

他投資比特幣5年後暴富！不用工作嘆：有錢很無聊

Pornhub公佈2021觀看統計

王毅談2022年「中國外交六大任務」

歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗　為抗疫添生力軍

破紀錄！馬斯克今年繳稅超過3063億

更多熱門

相關新聞

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

日本今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株境外移入病例，累計82例。另外，日前爆發群聚感染的駐沖繩美軍基地漢森營，累計確診186例。

南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

美NIH警告：Omicron恐釀單日確診破百萬例

美NIH警告：Omicron恐釀單日確診破百萬例

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

防疫旅館群聚「旅客多隔離14天」要求償！陳時中回應了

防疫旅館群聚「旅客多隔離14天」要求償！陳時中回應了

關鍵字：

Omicron新加坡東南亞要聞疫情

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾最新動向曝光！「沒缺席」閨蜜侯佩岑43歲生日

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

王力宏9億贍養費算少　他給1.05兆...前妻變富豪

網抓包王力宏道歉文「偷抄作業」！　笑翻：給公關費

王力宏教日星變態把妹　他被扒愛過徐若瑄…渣度也爆表

《甄嬛》女星逆風挺王力宏　「藝術家都花心」被罵爆

重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

快訊／柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面