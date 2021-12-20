　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

▲▼美國NIH院長柯林斯（Francis Collins）。（圖／路透）

▲ 美國NIH院長柯林斯警告，Omicron可能令美國日增百萬例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國12月至今新冠確診數及死亡數快速增加，新變種病毒Omicron令控制疫情更加困難。國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）警告，若Omicron快速擴散，加上Delta個案持續增加，美國可能出現疫情爆發以來前所未見的慘況，單日確診破百萬例。

根據《路透社》統計，美國確診及死亡數12月初以來都上升50%，住院患者數則上升26%。Omicron病例截至18日上午共830例，較一周前增加50%，且幾乎每個州都出現個案。過去一周內全美累計確診數則為12萬7692例，平均每天1290人死亡。但柯林斯表示，若不採取一切可行的預防措施，狀況可能進一步惡化。

柯林斯指出，若Omicron如野火蔓延，加上冬季假期間Delta個案持續飆升，美國可能出現日增破百萬例的感染潮，病例數將像滾雪球般增長，創下疫情爆發以來的新高峰。

柯林斯向NPR指出，「我們不能放鬆警惕，即便其（Omicron病毒）重症風險有所降低，若我們不集中於減緩病毒傳播的政策，每天可能會有百萬起病例。」

他日前登上CBS節目《面對全國》（Face the Nation）說明，「最大的問題是這一百萬例是否會嚴重到需要醫療保健服務，甚至是住院治療？這是個懸而未決的大問題。這種病毒真的不具引起重症的能力嗎？」

他坦言，「我知道人們已經感到厭倦，相信我，我也厭倦了，但病毒並沒有對我們感到厭倦。它樂於每隔幾個月就改變形狀，出現新變種，找出更具傳染性的方法。」

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲ 佛奇呼籲符合資格的民眾接種疫苗。（圖／路透）

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）則上CNN節目《國情咨文》（State of the Union）表示，「我們沒有預料到Omicron突變及氨基酸改變的程度，這確實是前所未有的，而且是憑空出現。」

柯林斯也表示，雖然傳染病學家確實預測繼Delta病毒以後，還會出現新變種，但沒有料到會出現一種截然不同的病毒，「我們以為會是個Delta-plus，結果卻是Omicron，與之前任何變異株都沒有關係，代表我們正面對的病毒真的非常不同，要使免疫系統對它產生反應比我們想像中困難。」

美國總統拜登約一年前曾預測，2021年聖誕節時，民眾的生活將「幾乎恢復正常」。佛奇對此則表示，當時的預測可以理解，並強調接種疫苗及提升免疫力的重要性，「尤其是在有Omicron的狀況下」，後來也在NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）中表示，美國醫院系統面臨真正的難題是「我們國家有這麼多人有資格打疫苗，但卻沒有接種。」

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
快訊／太陽能大廠「聯合再生」竄火！　200多員工急疏散
王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　消防局幽默：火勢熄滅
暫退演藝圈不夠　陸官媒嗆：王力宏「必須涼！」
快訊／雲林警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲
AirPods 3今起台灣開賣！　首波預購「到貨時間」曝
PTT高調平反「冠希真男人！」　2關鍵揭他和王力宏差異
王力宏道歉　鄉民坐等「李靚蕾下一步」！列4大劇情走向

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

25歲司機剎車失靈釀禍！4人死「監禁110年」　400萬人連署求放過

打第3劑加強針也無效！南韓傳出5人「突破感染」變種病毒Omicron

智利總統大選35歲柏瑞克勝出　左派強勢回歸

20月大女嬰遭性侵虐殺！他揍死寶寶「聯手生母藏屍」　檢求處死刑

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

25歲司機剎車失靈釀禍！4人死「監禁110年」　400萬人連署求放過

打第3劑加強針也無效！南韓傳出5人「突破感染」變種病毒Omicron

智利總統大選35歲柏瑞克勝出　左派強勢回歸

20月大女嬰遭性侵虐殺！他揍死寶寶「聯手生母藏屍」　檢求處死刑

新世紀光電控蘋果iPad Pro系列產品侵權　求償2.1億元

美股三大期貨持續下跌！道瓊期跌逾500點、預告今晚美股開盤不妙

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」 水位下降成大自然畫布

瑄瑄從小靠作文拉分「哈孝遠小心了」　小哈：注意聰明寫作女人

日本5縣市食品開放？　總統府：一向秉持3依據來處理

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

感情中「自戀型人格」的7大行為　遇上了唯一解方是「快離開」

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

拿最佳九人外野手有爭論　郭天信：對子豪學長不好意思

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

大馬水淹7州　2萬人急撤

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

印度神童最新預言：Omicron是「好兆頭」

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

更多熱門

相關新聞

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

美國一名年僅25歲的貨車司機梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）曾於2019年將貨車駛上科羅拉多州的70號州際公路，豈料卻因為剎車失靈導致28台車輛遭到連環追撞，造成4人死亡、6人輕重傷的慘劇，日前他被判處監禁110年的有期徒刑。對此，超過420萬人響應連署，要求法院能夠予以輕判。

防疫旅館群聚「旅客多隔離14天」要求償！陳時中回應了

防疫旅館群聚「旅客多隔離14天」要求償！陳時中回應了

打加強針也沒用啦！南韓5人突破感染Omicron

打加強針也沒用啦！南韓5人突破感染Omicron

10突破性感染！10多歲女「3劑疫苗」仍確診

10突破性感染！10多歲女「3劑疫苗」仍確診

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞Omicron

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面