防疫旅館群聚「旅客多關14天」要求償！陳時中：為了安全請多包涵

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

桃園某防疫旅館日前爆發群聚感染，導致12月3日後入住民眾全都須至集中檢疫所再隔離至少14天。有部分住客組成自救會，將向旅館求償、並請衛福部提供協助。對此，指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，會視情況協助，但他強調，現在入住集檢所不用支付任何費用。

針對桃園防疫旅館染疫事件，桃園市府回溯追蹤舊案，擴大採檢防疫旅館員工與旅客，目前共採檢470人，其中3位陽性（案16862、案16865、案16872），其餘467人皆陰性；已完成隔離351人、自主健康管理71人、自我健康監測48人。

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不過有被回溯隔離的民眾十分不滿，認為自己權益受損，表示目前共有21人組成自救會，預計將向該防疫旅館提出賠償，包括住宿費用每天2200元至3000元、工作損失每天2000元，共計15天，以及精神損失10萬、防疫計程車來回車資等共約20萬元，並希望取得衛福部的協助。

對此，陳時中回應：「相關提出求償當然看他理由，當然有理由我們會盡量幫助他們。」但他也解釋，針對這塊民眾可能有些誤解，現在入住集檢所是不需要支付任何費用的，「不過都是在檢疫上的必要，也是為了大家安全，請大家就是要多包涵。」桃園市衛生局則表示，「目前已與相關單位商議，可能以慰問金方式進行。」