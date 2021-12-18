美期刊預測：台灣10年內擁核武　「新興核武國」日韓也入榜

▲日本今年防衛白皮書指出，北韓導彈能搭載核武，對日本構成直接威脅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國期刊《外交事務》針對「擁有核武的國家數量10年內是否會增加」，徵詢50位外交安全專家意見，結果同意和否定意見各半，而同意的專家則認為，亞洲局勢相對不穩，未來可能會發展的國家包含台灣、南韓與日本。

最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）期刊針對「擁有核武的國家數量10年內是否會增加」（Will More States Acquire Nuclear Weapons）的問題，徵詢50位國際級外交安全專家意見，結果顯示有6人表示「非常認同」、15人「認同」、19人「反對」、2人「非常反對」，另外還有8人保持中立，代表正反方意見各半。

Everyone will be shocked to learn I play the role of Debbie Downer in the latest @ForeignAffairs Ask the Experts, on the question of the likelihood of future nuclear proliferation. Big range of opinion among those polled!https://t.co/aLL52RCI1L pic.twitter.com/BOR2mIl5S6 — ProfTalmadge (@ProfTalmadge) December 15, 2021

在21個認為核武國家會增加的專家中，有20人認為接下來會發展核武的國家是伊朗，日本8人，南韓7人、沙烏地阿拉伯5人，還有3人認為台灣也會加入核武行列。喬治城大學的國際安全專家泰爾米吉（Caitlin Talmadge）表示，伊朗很有可能在未來10年內獲得核武，而南韓、日本和台灣也會積極尋求核武，但這也會受到來自美國和中國的阻礙。

▲中國高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）



國際戰略研究所（IISS）防止核武擴散與政策研究（Non-Proliferation and Nuclear Policy）主任阿爾貝克（William Alberque）指出，伊朗、沙烏地阿拉伯、台灣、日本、南韓將會是發展核武的黑馬。新加坡國立大學南亞研究所軍事專家約西（Yogesh Joshi）認為，比起伊朗和中東，最有核武競爭力的可能是日本，其中美中台扮演重要因素。

哈佛大學甘迺迪學院核管理計畫（Project on Managing the Atom）主持人喬瓦尼尼（Francesca Giovannini）指出，日本和南韓因為在區域安全的迫使之下，可能會開始發展核武，尤其日本國內用有大量鈽元素（plutonium），至少可以輕易地獲得5至10枚核彈。

▲台灣國產雄三飛彈。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）



美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）安全研究員阿什福德（Emma Ashford）強調，，全球勢力的平衡正在朝多極化發展，較小的國家會更加感受到強大鄰國的威脅，美國的核武保護傘也受到質疑，尤其是對那些沒有正式做出承諾的國家。

她也提到，更諷刺的是，美國近年來的各種行動，例如退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA）和入侵伊拉克等，都可能鼓勵各國發展獨立的核武，「如果與美國的軍事協議不可信，如果獨裁者害怕西方國家干預，那麼核發展將是個不幸但可能的結果。」