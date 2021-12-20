賈永婕「好釋＋1」！現身台東接力挺鳳梨釋迦　現場試吃大聲讚

▲▼藝人賈永婕現身台東力挺果農及鳳梨釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

鳳梨釋迦正值產季，台東縣府努力開拓銷售管道，20日在家樂福內湖店舉辦「好釋＋1 好事加起來」鳳梨釋迦推廣記者會，邀請到好事代表賈永婕前來站台，農糧署長胡忠一、副署長姚志旺也特別到場力挺台東鳳梨釋迦。

饒慶鈴表示，謝謝各界通路協助行銷台東鳳梨釋迦，也感謝賈永婕一起推動全民買釋迦，以及農委會與縣府齊力相挺果農，希望大家到賣場或市場採買時多拿一顆釋迦，就能幫助釋迦農，「好釋+1」也是「好事+1」，就像接力賽一樣，大家一起「接粒挺釋迦」。

賈永婕和家人在疫情期間力挺醫護人員令人感動，也帶動全民發揮正面力量，因此台東縣府特別邀請永婕蒞臨，站在同一陣線推廣鳳梨釋迦，幫助第一線生產的台東釋迦農民。

目前鳳梨釋迦進入盛產，縣府團隊全力打拚內銷市場開拓銷售管道，以及輔導研發釋迦多元產品，雖然需求量比不上以往外銷，但收購價格穩定且有成長空間，銷售量也持續增加。

活動現場，饒慶鈴與民眾以1分鐘快問快答的方式，透過問答內容讓大家更了解台東鳳梨釋迦的名字起源、特色與挑選方式。原來鳳梨釋迦跟鳳梨無關，只是因為味道比起大目釋迦的香甜還多了一些酸味，感覺就像鳳梨般的酸甜，所以被稱為鳳梨釋迦。

▲縣長饒慶鈴希望大家到賣場或市場採買時多拿一顆釋迦，就能幫助釋迦農。

台灣的鳳梨釋迦產量及品質都是世界第一，得利於台東縱谷海岸四季穩定的獨特氣候，加上農民辛勤耕作、獨步全球的人工授粉和剪枝產季調節，才能讓台東鳳梨釋迦每顆都飽滿美味。而挑選好吃的鳳梨釋迦秘訣在於選擇果實大顆、外觀完好的硬熟果，買回家後再擺幾天就會從軟熟變成Ｑ甜，也可以把熟果切好放進冷凍庫做成鮮果冰棒食用。

▲家樂福力挺台東鳳梨釋迦，在全國量販超市提供產地直送的鮮美鳳梨釋迦。

賈永婕在現場分享品嚐鳳梨釋迦的經驗：「真的太好吃了！果肉Ｑ彈又細緻甜滑，帶著高雅的微酸，非常美味，直接切開吃或是冷凍成冰棒吃都很棒！」呼籲大家人手一粒釋迦，一起做好事，幫助台東釋迦農民。好釋＋1，好事加起來！

家樂福文教基金會蘇小真執行長說明，家樂福持續力挺在地農業，展現力挺台東鳳梨釋迦的好事精神，在全國量販超市提供產地直供的鮮美鳳梨釋迦，除外更行動力挺｢好釋+1，好事加起來｣，12月25日至26日於全國100家量販和超市推出好釋+1活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的台東鳳梨釋迦一顆。期盼國人以自身的美味分享，接粒挺釋迦，一棒接一棒，讓國人一人一顆挺釋迦農，享好釋做好事。

