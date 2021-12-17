文青環島送愛！花蓮好客館設攤手沖咖啡　免費分享過往民眾

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自高雄的書店喫茶一二三亭12月13日起環島送咖啡，14日下午來到花蓮市好客文化會館旁，業者陳廷宜說，花蓮是他們的第二站，今天送完咖啡後，明天將以觀光客的身分好好享受花蓮的人文風貌及美麗景致。花蓮市長魏嘉賢特地到攤位向他們致意，對於環島送咖啡來傳遞關懷的行動給予高度肯定。





書店喫茶一二三亭的環島送咖啡，13日一早由高雄出發，首站在台東設點送咖啡，第二站來到花蓮市，陳廷宜說，原本計畫在白燈塔公園，但正巧公園正在進行修繕工程，感謝花蓮市公所人員主動聯繫，建議在市公所後方的好客文化會館設攤。

▲▼花蓮市長魏嘉賢前往致意並現場沖泡咖啡試手藝。



魏嘉賢得知環島送咖啡的活動，特地偕同主任秘書翁美華到書店喫茶一二三亭的攤位向陳廷宜等人表達感謝。雙方晤談當中，魏嘉賢得知書店喫茶一二三亭在疫情期間每月均會提供免費便當給需要的家庭或個人，對其善行，給予高度肯定。魏嘉賢說，許多店家遭到疫情波及，生意大受影響，但仍可看到不少業者本著人飢己飢的精神來幫助他人，令人感動。





陳廷宜說，這是書店喫茶一二三亭第一次的環島送咖啡，會有這樣的發想，主要是在疫情最險峻的期間，書店喫茶一二三亭製作餐點免費供要人取用，雖然活動已經暫告一個段落，但總是想著要以不同方式延續下去，多一分關懷，社會上就會少一個需要被幫助的人，因此決定走出去提供免費咖啡和甜點，希望藉由一杯咖啡來傳遞關懷。陳延宜表示，第三站將會到新竹，第四站則是在鹿港，預計在12月17日完成這趟旅程，希望藉此能與生長的土地有更深的連結。

