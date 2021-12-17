　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

文青環島送愛！花蓮好客館設攤手沖咖啡　免費分享過往民眾

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自高雄的書店喫茶一二三亭12月13日起環島送咖啡，14日下午來到花蓮市好客文化會館旁，業者陳廷宜說，花蓮是他們的第二站，今天送完咖啡後，明天將以觀光客的身分好好享受花蓮的人文風貌及美麗景致。花蓮市長魏嘉賢特地到攤位向他們致意，對於環島送咖啡來傳遞關懷的行動給予高度肯定。

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

書店喫茶一二三亭的環島送咖啡，13日一早由高雄出發，首站在台東設點送咖啡，第二站來到花蓮市，陳廷宜說，原本計畫在白燈塔公園，但正巧公園正在進行修繕工程，感謝花蓮市公所人員主動聯繫，建議在市公所後方的好客文化會館設攤。

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉賢前往致意並現場沖泡咖啡試手藝。

魏嘉賢得知環島送咖啡的活動，特地偕同主任秘書翁美華到書店喫茶一二三亭的攤位向陳廷宜等人表達感謝。雙方晤談當中，魏嘉賢得知書店喫茶一二三亭在疫情期間每月均會提供免費便當給需要的家庭或個人，對其善行，給予高度肯定。魏嘉賢說，許多店家遭到疫情波及，生意大受影響，但仍可看到不少業者本著人飢己飢的精神來幫助他人，令人感動。

▲▼書店喫茶一二三亭環島送咖啡，第二站來到花蓮市好客文化會館設攤。（圖／花蓮市公所提供，下同）

陳廷宜說，這是書店喫茶一二三亭第一次的環島送咖啡，會有這樣的發想，主要是在疫情最險峻的期間，書店喫茶一二三亭製作餐點免費供要人取用，雖然活動已經暫告一個段落，但總是想著要以不同方式延續下去，多一分關懷，社會上就會少一個需要被幫助的人，因此決定走出去提供免費咖啡和甜點，希望藉由一杯咖啡來傳遞關懷。陳延宜表示，第三站將會到新竹，第四站則是在鹿港，預計在12月17日完成這趟旅程，希望藉此能與生長的土地有更深的連結。
 

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
佛心80元便當驚見雙主菜！「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光
嘖嘖募資2千萬遲未出貨！　負責人：沒錢無力退款
星巴克出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告結果出爐
「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1…電話內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

聖誕夜掀高潮！八分鐘煙火秀　ELLA+玖壹壹彰化登場

文青環島送愛！花蓮好客館設攤手沖咖啡　免費分享過往民眾

台灣民俗村將開發工業區　環盟：號召民眾反對

全民公投倒數計時！花蓮選務緊鑼密鼓　12／18投下神聖一票

南投市永豐納骨堂新增櫃位完工　多8千塔位個人位最高6萬元

台南安平「聲音照相」上路　技執法遏止噪音車市區橫行

心型草皮、大型遊具、戲水步道　南投首座大型親子公園歡喜開箱

台東阿塱壹古道入口端意象營造計畫　縣府助爭取1500萬經費

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

聖誕夜掀高潮！八分鐘煙火秀　ELLA+玖壹壹彰化登場

文青環島送愛！花蓮好客館設攤手沖咖啡　免費分享過往民眾

台灣民俗村將開發工業區　環盟：號召民眾反對

全民公投倒數計時！花蓮選務緊鑼密鼓　12／18投下神聖一票

南投市永豐納骨堂新增櫃位完工　多8千塔位個人位最高6萬元

台南安平「聲音照相」上路　技執法遏止噪音車市區橫行

心型草皮、大型遊具、戲水步道　南投首座大型親子公園歡喜開箱

台東阿塱壹古道入口端意象營造計畫　縣府助爭取1500萬經費

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

高雄跨年晚會再公布重磅卡司　伍佰＆China Blue壓軸陪倒數

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

《小小兵》格魯講中文全是他…62歲胡瓜頻傳退休！網抖：小小兵2怎麼辦

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

通膨拉警報　升息即將來臨！「凱田樂慕」教您財富保值

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南國民黨市議員路口街講

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外翻倍創新高

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

一張圖看高雄社宅分布「這一區最多戶」

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

交通船有停航可能　預估投票率低

台灣民俗村開發為工業區　環盟抗議

台東釋迦出國秀實力　伊賀市嚐鮮「歐伊系捏」

公投選舉維安確保滴水不漏

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

更多熱門

相關新聞

「韓系復古咖啡廳」在台南！

「韓系復古咖啡廳」在台南！

韓式炸雞、韓式烤肉、韓式泡菜…韓流不僅造就偶像明星，各種美食、庶民小吃，也是到韓國旅遊時不可缺少的重點行程。此外，近年韓國咖啡廳與甜點更層出不窮，在市場競爭所留存下的，就成為大街小巷常見的甜點選擇，其中「韓式馬卡龍」便是一項。

即日起至1／2　高雄輕軌「全線」免費搭乘

即日起至1／2　高雄輕軌「全線」免費搭乘

超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

台南安衛家族核心企業展實力

台南安衛家族核心企業展實力

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

關鍵字：

文青環島送愛好客館免費分享手沖咖啡魏嘉賢鼓勵

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面