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台東縣府助攻全面衝刺行銷鳳梨釋迦　努力提升市場價格

▲台東縣府助攻全面衝刺行銷鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府助攻全面衝刺行銷鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年12月份開始，台東鳳梨釋迦開始逐漸大量產出，然而今年受到中國大陸暫停輸入的影響，甚至有消費者直接跟果農開口要以田間採收裸果價格採買，造成農民感嘆。台東縣長饒慶鈴表示，縣府除了積極媒合通路商、企業等協助農民行銷外，台東鳳梨釋迦非常適合年節送禮自用兩相宜，也請鄉親踴躍訂購支持在地農業，提升市場行情價格。

台東縣政府說明，鳳梨釋迦基本依據外觀程度分為3等級，分別為A果、B果及BB果，不同等級即有不同價格，須衡量每個果實的果套、紙袋及人工等成本，從田間採收後拆袋、用高壓氣槍清潔完畢後，才會開始分級。分級後的果實，農民以產地裸果價交貨給包裝集貨場或通路商後，業者還要付出保存、運輸、耗損、分裝、紙箱及宅配運費等各種成本後，才能販售至消費者手中。尤其近來各種套袋、紙箱等資材及人工成本都節節高漲，市場終端銷售價格並不能以農民田間採收的裸果價格而論。

農業處指出，根據台北農產公司近期果菜批發價格顯示，鳳梨釋迦中價大概都能維持在每公斤6、70元左右，而台東在地的鳳梨釋迦策略聯盟包含台東地區農會、鹿野地區農會、太麻里地區農會、東河鄉農會及各產銷合作社等，提供給各級農會團購價格也都維持在每盒（10台斤）約600至700元不等，其中跟農民收購的產地裸果價格也都有能維持每台斤40元以上。

面對鳳梨釋迦產季來臨，縣府除了積極媒合通路商、企業等協助農民行銷外，自12月1日起也陸續在家樂福、全家、全聯等商店通路上架銷售，並藉由台東農產公司建立「購夠台東」網路商城平台，快速媒合買賣雙方，並且還有諸多單位齊心為台東農民助攻釋迦行銷，齊力為農民減輕銷售壓力。

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