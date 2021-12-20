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民團憂個資外流　文化部限制台灣蘋果日報「不得跨境資料傳輸」

▲▼《蘋果日報》謠傳人事變動，將結清年資改簽約制變相裁員。（圖／資料照）

▲文化部發函台灣蘋果日報，函令限制「不得跨境資料傳輸」。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導
 
針對香港法院指派清算（盤）人處理台灣蘋果日報相關資產一事，有民間團體擔心台灣蘋果日報與壹週刊檔案若一併遭到點交，可能造成採訪個資外洩，文化部今（20）日對此表示，已函令限制「不得跨境資料傳輸」。

文化部表示，早在報載香港政府向香港法院提出清算台灣蘋果日報申請之時，多次召開會議就各法規面向密切討論，同時去函台灣蘋果日報表達文化部願意全力協助之意，以及函請國發會就《個人資料保護法》提供法律解釋，經嚴謹審慎考量新聞自由價值及個人資料保護的平衡與界線後，且參酌民間團體陳情及建議，文化部提出以下回應及方案，並正式發函台灣蘋果日報：
 
一、香港《蘋果日報》今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，更顯現香港國安法嚴重侵犯人民言論自由、迫害普世人權價值。台灣作為一主權獨立國家，依據我國《港澳條例》42條及《民事訴訟法》402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力。亦即指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，且在台灣法院裁定同意前，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。
 
二、中國政府對於言論自由及個人資料的保護不善舉世皆知，同時，慣常運用個資進行分化、打擊及報復，從香港蘋果日報創辦人黎智英至記者被拘捕判刑、公司資產遭凍結致被迫停刊，皆是台灣蘋果日報的前車之鑑。因此，為保護國家利益及台灣蘋果日報所保有個資的所有當事人權益，文化部依我國《個資法》第21條規定，限制台灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。
 
三、為積極維護台灣蘋果日報所保有個人資料的當事人權益，文化部將請蘋果日報依據《個資法》第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平台或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。

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