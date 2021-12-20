紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

▲紐西蘭26歲男子奈恩接種BNT後，不幸罹患心肌炎死亡。（圖／翻攝自Facebook／Rory James Nairn）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭傳出26歲男子奈恩（Rory James Nairn）疑似在接種第一劑輝瑞（BNT）疫苗後，罹患罕見心肌炎，不幸身亡。相關部門20日證實，奈恩的死與輝瑞疫苗有關，但他們強調疫苗帶來的好處遠勝於風險。

綜合路透社與《紐西蘭先驅報》報導，奈恩在11月5日接種了第一劑輝瑞疫苗後，出現心悸症狀，並於11月17日凌晨3點在家中浴室倒下，不幸身亡。初步驗屍報告顯示，奈恩的死因可能與心肌炎有關。

▲輝瑞和紐西蘭當局強調，儘管疫苗可能帶來罕見副作用，但其好處遠勝風險。（圖／路透）

紐西蘭新冠疫苗獨立安全監測委員會20日發布聲明指出，「委員會根據現有資訊判定，奈恩的死因可能與接種輝瑞疫苗後引發心肌炎有關。」這是紐西蘭第2起因施打輝瑞疫苗引發罕見副作用的案例，當地曾在8月通報一名婦女在施打輝瑞疫苗後死亡。

委員會也指出，紐西蘭還有另外2宗疑似死於疫苗引起心肌炎的案例，其中包括一名13歲兒童和一名60多歲的男子。輝瑞藥廠發言人指出，該公司已接獲紐西蘭這起死亡案例的通報，他們也將持續監測所有可能的不良事件。

輝瑞強調，他們依舊相信輝瑞疫苗帶來的效益利大於弊。而疫苗安全委員會也表示，儘管接種疫苗存在罕見副作用，但疫苗帶來的好處遠遠大於風險。