大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

▲澳洲一名男子大掃除時挖出彩券，對獎才發現中了100萬美元。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名男子為了迎接聖誕節，展開全家大掃除，偶然在一疊雜亂的文件中，發現幾張彩券。他原本打算直接回收廢紙，但為了預防萬一，決定再檢查一次，未料最後一張彩券竟中了100萬美元（約新台幣2785萬元），「天啊，我真高興我沒有把那張彩券丟掉。」

9News等外媒報導，該男19日受訪時坦言，一開始還以為自己早就對獎完畢，幸好瞬間轉念，才沒有錯失15日開出的大獎。他起初非常懷疑眼前的中獎金額，拿著手機反覆掃描對獎，「我看見螢幕上跳出100萬美元的數字，簡直不敢相信。」

該男立刻打電話給正在超市購物的妻子，「她開心得哭泣、歡呼及尖叫，真是太棒了。」兩人當晚也立刻前往高級餐廳，大啖牛排及美酒慶祝一番。

該男表示，夫妻倆希望能用這筆錢投資、還清貸款並且替退休生活存點錢，「我不敢相信，我會以百萬富翁的身分結束這一年。」彩券行老闆沙辛（Khalil Shahin）也激動不已，「他們贏得多麼不可思議！我每次聽見客人得獎都很開心，如今又多了一個故事可以分享。」

筆電存「1萬枚比特幣」 竟被媽媽當垃圾丟了！他損失百億超崩潰



彩券爽中百萬！ 強運男11天後又買1張「抱回8400萬元」嗨翻



他買彩券「同組號碼」狂簽1年！最後一刻被女友改掉 4000萬秒飛了