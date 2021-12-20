今11境外移入「10突破性感染」！10多歲女「打這3劑疫苗」仍確診

▲指揮中心指揮官陳時中今宣布新增個案。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增11名境外移入感染，新增11例COVID-19移入確定病例，其中10例為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。而在案例中，一名本國籍10多歲女童從美國返台，打了「1劑AZ、2劑BNT」仍確診。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利(案16917)、美國(5例，案16918-16920、案16922、案16926)、德國(案16921)、法國(案16923)、巴西(案16924)、越南(案16925)及菲律賓(案16927)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月19日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在新增的11例境外移入個案當中，多達10例屬於突破性感染。其中一名本國籍20多歲女性從義大利返台，已接種過「2劑莫德納」，入境後採檢確診，接觸者匡列中。還有一名10多歲本國籍女童從美國返台，施打過「1劑AZ、2劑BNT」，出現喉嚨痛症狀，入境後採檢確診；共匡列接觸者10人，列居家隔離。

一名本國籍50多歲男性，從美國返台，已接種「1劑嬌生、1劑莫德納」，11月曾於美國確診，此次感染無症狀，共匡列接觸者8人，列居家隔離。而一名本國籍20多歲男性，從美國返台，施打過「2劑BNT疫苗」，出現喉嚨痛、咳嗽、發燒、全身倦怠症狀，因症就醫採檢確診；共匡列接觸者9人，列居家隔離。

另有一名本國籍30多歲男性、一名本國籍50多歲男性，分別從美國和巴西返台，皆施打過「3劑BNT」，經入境後採檢確診；其中50多歲男共匡列接觸者21人，列居家隔離。

▲12月20日新增境外移入COVID-19確診個案表。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,774,769例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,756,108例排除)，其中16,816例確診，分別為2,163例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。