桃園防疫旅館疏失慘多隔離14天！21住客組自救會「求償每人20萬」

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員清空旅館。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園防疫旅館爆發群聚感染，累計8人確診，市府事後緊急將防疫旅館清空，並回溯追蹤入住旅客擴大篩檢對象，導致有不少住客要再多隔離至少14天，讓住客相當不能接受。對此，一名住客就因不滿旅館的疏失，害自己要多隔離14天，於是與其他相同遭遇住客組成自救會，並對該旅館求償每人約20萬元。

針對桃園防疫旅館染疫事件，桃園市府回溯追蹤舊案，擴大採檢防疫旅館員工與住客，目前共採檢470人，其中3位陽性（案16862、案16865、案16872），其餘467人皆陰性；已完成隔離351人、自主健康管理71人、自我健康監測48人。

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而也因為這樣，有住客正準備解除隔離，卻又被要求到集中檢疫所在多隔離14天，讓不少住客相當不滿，認為自己權益受損，並決定組成自救會，求償住宿費用每天2200元至3000元、工作損失每天2000元，共計15天，以及精神損失10萬、防疫計程車來回車資等共約20萬元。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應：「相關提出求償當然看他理由，當然有理由我們會盡量幫助他們。」而桃園市衛生局則表示，「目前已與相關單位商議，可能以慰問金方式進行。」