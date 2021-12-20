暖心回饋讓愛傳遞　永康就業中心聖誕節前辦徵才提供907職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，21日辦理「歡樂聖誕‧好禮相惠」徵才活動，有8家廠商徵才共提供907個職缺，歡迎求職者踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



一年即將過去，今年大家都渡過有別於以往的一年，希望來年能更平安更美好，也感恩身邊的朋友及家人的相伴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心於12月21日辦理「歡樂聖誕‧好禮相惠」徵才活動，當天有8家廠商徵才共提供907個職缺，歡迎求職者踴躍參加。



活動於12月21日下午2時至4時，於永康就業中心2樓多功能教室（永康區東橋二街18號）辦理，凡參加徵才活動之求職者，投遞履歷至少一家廠商者，即可參加抽聖誕小物活動。數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！



當日設攤的廠商緯穎科技、台灣杰士電池工業、桂田酒店、山汰科技、誠美材料科技、能元科技、可成科技、將寶實業等8家廠商。代收履歷公司有台灣積體電路、永裕塑膠工業、岱稜科技、大亞電線電纜、光澤科技等5家，提供倉儲技術士、品保技術士、包裝作業員、總務專員、客戶品質管理專員/主管、NPI專案管理工程師、IE 工程師、產品維修分析工程師、產品硬體工程師、產品測試/軟體工程師、製程工程師、包裝作業員、總務/櫃檯專員、廚師、美工人員…等907個工作機會。



另12月20日~2022年1月28日辦理「暖心回饋、讓愛傳遞」，至永康就業中心填寫感謝小卡，亦可隨機獲得感恩小禮一份，讓廠商及求職者都能互惠，將感謝化為實際行動，讓正能量的愛可以傳出去。