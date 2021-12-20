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西安「出血熱＋新冠」雙病毒夾擊　吃草莓染疫、封區謠言全城瘋傳

▲西安疫情,北京通州核酸檢測。（圖／CFP）

▲陝西西安新冠肺炎本土疫情再現。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸陝西西安市近3日出現49例新冠肺炎本土確診病例，再加上入冬後當地頻傳出血熱（漢他病毒）病例，形成雙病毒夾擊的複雜情勢，加大當地疾病防控人員及民眾的心理壓力。因此，網路上陸續傳出「吃了草莓感染出血熱」、「定點治療出血熱的醫院爆滿，已有多人死亡」等謠言，甚至雁塔區還傳出「烏龍」封控計畫。

▲大陸出血熱（漢他病毒）傳染源為野鼠（黑線姬鼠，圖左）及褐家鼠（圖右）。（圖／翻攝河南發布）

▲大陸出血熱（漢他病毒）傳染源為野鼠（黑線姬鼠，圖左）及褐家鼠（圖右）。（圖／翻攝河南發布）

《西安晚報》報導，出血熱是北方常見的傳染病。今年入冬以來，我市（西安）各大醫院已相繼接診多例出血熱患者。由於流行性出血熱早期症狀和普通流感較相似，所以不少患者會誤以為是普通感冒。

流行性傳染病出血熱高發之際，西安再度出現新冠肺炎疫情，也使得當地民眾心理負擔變大，各種傳言也因此相繼出現。其中，面對新冠疫情上，「雁塔區封區」的傳言差一點造成民眾恐慌情緒蔓延。

▲西安傳出本土疫情，知名景點大唐不夜城及大雁塔景區暫停開放，火車站設立核酸檢測站。（圖／CFP）

▲西安雁塔區為當地經濟最發達且人口最集中的區域。（圖／CFP）

據了解，雁塔區為西安市經濟力最強、人口最集中的城區，網友瘋傳的封控消息中，需隔離管控的區域覆蓋人口幾達上百萬人，甚至還有民眾貼出路口封控的照片。對此，官方緊急出面闢謠，稱其為「內部協商函件」，為應對疫情擴大之際作出的預先準備。

此外，民眾對於出血熱的不安也在謠言中可見端倪，包括「吃草莓感染出血熱」、「治療出血熱的醫院爆滿，已有多人死亡」等，也讓外界不禁將出血熱和更為恐怖的鼠疫劃上等號。

對此，雁塔區疾控中心相關人員表示，「網傳吃草莓和出血熱沒有直接關係，出血熱的傳染源為老鼠。」至於醫院爆滿之說也迅速被疾控中心闢謠。不過，專家提醒，出血熱病死率極高，被老鼠咬到、或食用老鼠爬過的食物和水、接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能被傳染出血熱。

研究顯示，大陸漢他病毒導致的出血熱主要有兩類，分別由野鼠攜帶（I型）及由家鼠攜帶（II型），而陝西關中地區的出血熱主要由黑線姬鼠引起，為I型重要疫區。

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