「第三劑開放全廠牌混打？」今公布　專家建議間隔仍維持5個月

記者黃翊婷／綜合報導

隨著新變異株Omicron出現，各國為防止疫情，紛紛呼籲民眾加打第三劑疫苗。而台灣ACIP專家19日開會後建議，第三劑疫苗接種間隔仍維持5個月，但是否開放全廠牌混打，將在今日（20日）由指揮中心統一對外說明。

▲台灣也開始拚打第三劑追加劑。（資料照／記者湯興漢攝）

除了全球各國因為Omicron變異株疫情再起之外，我國桃園防疫旅館近日也爆發群聚染疫事件，8人基因定序出爐，7人感染同一株Delta，掀起全民關注。這也讓第三劑追加劑的施打規劃越來越重要，目前國內規規範和第二劑間隔5個月，有專家建議縮短為1個月，避免保護力受影響。

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對此，ACIP專家19日開會進行討論，委員之一的林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，依據國外報告，接種兩劑AZ疫苗的族群保護力較差，屬於較高染疫風險的對象，的確急需施打第三劑；不過，是否需要縮短接種間隔時間，他認為，台灣與英國的疫情狀況不同，目前暫無縮短接種間隔的必要。

另外，黃玉成也提到，專家建議開放第一劑和第二劑全廠牌混打是可行的，但要怎麼搭配，例如BNT能不能混打莫德納、高端能不能混打BNT或莫德納等等，都需要先與醫師討論。

而指揮中心指揮官陳時中曾表示，第三劑將不限制疫苗廠牌。加上國內疫苗劑量充足，到時是否也會開放全廠牌混打，指揮中心發言人莊人祥強調，相關新制正在彙整當中，最快將於20日統一對外說明。