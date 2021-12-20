網熬夜觀戰「蕾宏之鬥」　衛福部不忍了：大家要睡飽

▲不少人為此熬夜觀戰「蕾宏之戰」。（圖／資料照／攝影中心攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

歌手王力宏和前妻李靚蕾婚變風暴越演越烈，由於李靚蕾、王力宏與王父的聲明皆在深夜、凌晨發布，不少網友熬夜緊盯最新動態，笑稱「都不給人睡覺了」。對此，衛福部針對近期的「熬夜現象」特別提醒大家，「良好的睡眠很重要，睡眠記得要充足，精神才會好！」

王力宏與李靚蕾婚變風暴，被網友戲稱為「蕾神之槌vs.宏慌之力」，許多人為此熬夜觀戰。衛福部今（20）日在臉書發文表示，「你/妳常因為半夜沒睡好，導致早上精神不好嗎？」提醒大家，睡前時間要好好放鬆、睡醒時間盡量要規律、半夜醒來不要滑手機、放假補眠記得要節制、喝酒淺眠建議少嘗試。

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衛福部還在留言區提供「一夜好眠的小撇步」，白天時可以做一些有氧運動可幫助睡眠，如果是激烈運動記得一定要再提早一點，午休也不要睡太久，最後是睡前少喝咖啡茶類。

許多網友紛紛留言表示，「蕾神巧剋力太精彩睡不著啊啊啊！」、「問題是這部劇總在半夜上演」、「最近一半的人都睡眠不足，想睡時，新劇又上線。」、「不是我要熬夜，説好的下午三點搞到半夜，我們也很難～」、「這劇情常常在半夜更新，讓人想睡也難呀！」、「最新連續劇～蕾神之鎚！叫人怎麼睡？」、「每天都急著醒來」、「半夜學習作文和英文XD」。