李靚蕾若證明「這件事」！　王力宏恐得賠錢

▲李靚蕾、王力宏離婚之亂持續延燒。（資料照／攝影中心攝）

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李靚蕾近日發文爆料，前夫王力宏出軌、約炮還召妓，私生活混亂，但王力宏本人則於昨（19日）深夜發長文，否認外遇，強調「沒有對婚姻不忠」，引發外界熱議。雖然李靚蕾目前已與王力宏離婚，不過，根據法院多起民事判決，若李能證明，王力宏於婚姻存續期間，曾與其他女子「逾越男女交往分際的舉動」，便能以配偶權遭侵害為由，提告對方索賠精神撫慰金。對此，《東森新媒體ETtoday》為讀者精選三則配偶外遇後，提告求償的案例。

已婚李姓男社工與游姓女同事發展婚外情，女方會摳手心暗示他，李男則會傳送「我愛你」、「幸好妳很色」等曖昧字句；妻子事後得知相當崩潰，向兩人求償100萬元。法院勘驗對話後，認定李男、游女互動已超越一般友誼，最終判2人連帶賠15萬元為適當。

台中一名人夫與健身房女員工展開婚外情，一同到苗栗夜宿，由於正宮事前發現跟隨，還在民宿門口聽到小三淫叫超過10秒，情緒崩潰之餘全程錄音蒐證，並報警敲門，當場人贓俱獲。正宮為此求償100萬元，但人夫跟女員工否認有發生關係。法官勘驗淫叫錄音認定是女員工發出的聲音，確認侵害配偶權，判2人要賠償正宮30萬元，全案確定。

楊姓人夫2020年8月被李姓妻子抓包，和吳姓小三暢遊4天3夜，事後他認錯並承諾不再與小三往來；未料，不到1月，楊男以去新營打工的名義，再約小三出遊，2人還在各自身體上，互刺對方名字。李女得知不再寬貸，向2人提告求償200萬元。台南地院勘驗相關事證，認為種種跡象皆顯示出已逾越一般男女關係，因此判楊男與吳女應賠償李女80萬元。

綜觀上述判決案例可知，法官會依照告訴人提出的「親密對話內容」、「錄音檔」、「照片」等事證，去確認是否有侵害配偶權，並進一步審酌兩造說詞，以及加害情形、痛苦程度等情狀，去判定應賠償的精神撫慰金。換句話說，李靚蕾指控王力宏外遇，王雖否認，但李靚蕾若真能提出婚姻存續期間，王力宏偷吃的鐵證，便能為此提告求償精神撫慰金。